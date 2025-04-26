تركيا
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أردوغان: أرضروم ستتألق عاصمةً للسياحة في منظمة التعاون الاقتصادي
أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة مرئية إلى الحفل الرسمي لافتتاح فاعليات "أرضروم عاصمة السياحة لعام 2025" لمنظمة التعاون الاقتصادي "إيكو"، الذي استضافته ولاية أرضروم شرقي تركيا.
أردوغان: أرضروم ستتألق عاصمةً للسياحة في منظمة التعاون الاقتصادي
أردوغان يبعث برسالة مرئية لاحتفالية أرضروم عاصمة السياحة 2025 / AA
26 أبريل 2025

وفي مستهل رسالته، رحّب الرئيس أردوغان بالضيوف القادمين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، مشيداً بأهمية هذه المناسبة لتعزيز العلاقات السياحية والثقافية بين الدول الشقيقة. وأكد أن أرضروم بما تمتلكه من إرث تاريخي عريق، وكرم ضيافة متجذر، وطبيعة آسِرة تنقل الزائرين إلى أجواء فريدة، ستتمكن من أداء دورها عاصمةً للسياحة في منظمة "إيكو" على أكمل وجه.

وأوضح أردوغان أن الأنشطة والفاعليات المزمع تنظيمها على مدار العام ستسهم في تعزيز الحضور الدولي للمدينة، ودعم بنيتها الاقتصادية، وزيادة إشعاعها وجهةً سياحيةً بارزة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرات في تحقيق التنمية المستدامة وتنشيط القطاعات الاقتصادية المحلية.

كما أبدى الرئيس التركي ثقته بأن أرضروم ستتحول خلال الفترة المقبلة إلى مركز للدبلوماسية الاقتصادية، وليس مجرد مدينة ثقافية أو سياحية، منوهاً إلى الدور الذي ستلعبه المعارض والمنتديات الدولية التي تستضيفها المدينة في ربط رجال الأعمال والدبلوماسيين والخبراء بمجالات الثقافة والسياحة والاقتصاد.

وتوقف أردوغان عند أهمية "منتدى بالاندوكان للثقافة والسياحة والاقتصاد"، الذي يجمع ممثلين عن قطاع الأعمال والدبلوماسيين ومنظمات المجتمع المدني وخبراء مختصين، متمنياً النجاح لجميع المشاركين في فاعليات المنتدى الذي يُعقد يومي 25 و26 أبريل/نيسان الجاري في أرضروم.

كما توجه أردوغان بالشكر إلى جميع الضيوف والدبلوماسيين وممثلي عالم الأعمال والمؤسسات والمنظمات المشاركة، معرباً عن تطلعه إلى نتائج مثمرة تسهم في تحقيق المزيد من التقارب والتعاون بين الدول الأعضاء.

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي "إيكو" عشر دول هي: تركيا، إيران، باكستان، أوزبكستان، أذربيجان، أفغانستان، تركمانستان، طاجيكستان، قيرغيزستان وكازاخستان. وتتخذ المنظمة من العاصمة الإيرانية طهران مقراً لأمانتها العامة، فيما يقع مكتبها الاقتصادي الإقليمي في تركيا.

يُذكر أن اختيار أرضروم عاصمةً للسياحة لعام 2025 جرى خلال الاجتماع الرابع لوزراء السياحة في دول منظمة "إيكو"، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي واستضافته أوزبكستان في ديسمبر/كانون الأول من عام 2022.

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