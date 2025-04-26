وأفاد مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ، اليوم السبت، بأن ترمب التقى زيلينسكي قبيل مراسم الجنازة في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

وأضاف أن الزعيمين عقدا اجتماعاً خاصاً أجريا خلاله "نقاشاً مثمراً". وأوضح تشيونغ أنه سيجري لاحقاً إعلان تفاصيل اللقاء بين ترمب وزيلينسكي.

بدوره، صرح متحدث الرئاسة الأوكرانية سيرهي نيكيفوروف، بأن "الاجتماع عُقد وانتهى".

ولم يقدّم نيكيفوروف، في تصريحه للصحافة الأوكرانية، أي تفاصيل إضافية عن فحوى اللقاء.

في السياق، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه​​​​​​​ سيبيها “إن الرئيسين ترمب وزيلينسكي يعملان من أجل السلام”.

وأضاف في منشور على منصة إكس، أنه "لا حاجة إلى الكلمات لوصف أهمية هذا اللقاء التاريخي، زعيمان يعملان من أجل السلام في كاتدرائية القديس بطرس". وأرفق سيبيها منشوره بصورة من لقاء الرئيسين الأمريكي والأوكراني.