سياسة
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"لقاء تاريخي".. ترمب يلتقي زيلينسكي على هامش جنازة بابا الفاتيكان
التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش مشاركتهما في مراسم جنازة بابا الفاتيكان فرنسيس.
"لقاء تاريخي".. ترمب يلتقي زيلينسكي على هامش جنازة بابا الفاتيكان
ترمب يلتقي زيلينسكي خلال جنازة بابا الفاتيكان / Reuters
26 أبريل 2025

وأفاد مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ، اليوم السبت، بأن ترمب التقى زيلينسكي قبيل مراسم الجنازة في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

وأضاف أن الزعيمين عقدا اجتماعاً خاصاً أجريا خلاله "نقاشاً مثمراً". وأوضح تشيونغ أنه سيجري لاحقاً إعلان تفاصيل اللقاء بين ترمب وزيلينسكي.

بدوره، صرح متحدث الرئاسة الأوكرانية سيرهي نيكيفوروف، بأن "الاجتماع عُقد وانتهى".

ولم يقدّم نيكيفوروف، في تصريحه للصحافة الأوكرانية، أي تفاصيل إضافية عن فحوى اللقاء.

في السياق، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه​​​​​​​ سيبيها “إن الرئيسين ترمب وزيلينسكي يعملان من أجل السلام”.

وأضاف في منشور على منصة إكس، أنه "لا حاجة إلى الكلمات لوصف أهمية هذا اللقاء التاريخي، زعيمان يعملان من أجل السلام في كاتدرائية القديس بطرس". وأرفق سيبيها منشوره بصورة من لقاء الرئيسين الأمريكي والأوكراني.

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