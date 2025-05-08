جاء ذلك خلال مشاركته الخميس في برنامج خاص نظمته وكالة الأناضول حول العلاقات العراقية-التركية، حيث شدّد السوداني على الطابع الاستراتيجي المتنامي للعلاقات بين بغداد وأنقرة.

وقال: "لا يكفي تعريف علاقة الجوار لوصف ما يجمعنا بتركيا. العلاقات تطورت بمرور الوقت، وهي تقوم على أسس راسخة، من أبرزها التعاون في مكافحة الإرهاب".

وأضاف السوداني أن بلاده تنظر إلى علاقتها مع تركيا بوصفها "علاقة استراتيجية مستمرة"، لا ظرفية ولا مؤقتة.

وأوضح: "نريد لهذه العلاقة أن تكون جزءاً من معادلة استقرار إقليمي، لا معادلة تصادم أو إقصاء، ونسعى لتطوير شراكة تنموية مع تركيا".

وفي ما يتعلق بمشروع "طريق التنمية"، أكد السوداني أنه مشروع استراتيجي يتجاوز كونه مجرد طريق نقل، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية تنظر إليه كمبادرة لتكامل اقتصادي إقليمي.

واختتم بالقول: "نعتبر طريق التنمية من أهم المشاريع الحيوية في الشرق الأوسط، ونعمل على استكماله بأسرع وقت ممكن، لما له من أهمية في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة".

وفي وقت سابق الخميس وصل السوداني إلى العاصمة التركية أنقرة، وكان في استقباله بمطار أسنبوغا الدولي عدد من المسؤولين بينهم وزير التجارة التركي عمر بولاط.

وأمس الأربعاء قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون على منصة إكس، إن السوداني سيزور تركيا رسمياً الخميس برفقة وفد رفيع المستوى، وسيلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.