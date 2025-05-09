سياسة
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أردوغان يهنئ البابا الجديد ليو الرابع عشر ويؤكد أهمية التعاون لإنهاء مأساة غزة
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، الكاردينال الأمريكي روبرت بريفوست، الذي انتُخب بابا جديداً للفاتيكان واتخذ اسم "البابا ليو الرابع عشر".
أردوغان يهنئ البابا الجديد ليو الرابع عشر ويؤكد أهمية التعاون لإنهاء مأساة غزة
الرئيس التركي يبعث برسالة تهنئة إلى البابا ليو الرابع عشر ويشيد بالراحل فرانسيس / AA
9 مايو 2025

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها الرئيس التركي، إلى البابا بريفوست، المنتخب حديثاً، حسب بيان حساب الرئاسة التركية على منصة إكس.

وذكر البيان أن الرئيس أردوغان هنّأ البابا ليو الرابع عشر، وأعرب عن رغبته في بذل جهود مشتركة لإنهاء المآسي الإنسانية خصوصاً في غزة.

وقال أردوغان: "باسمي وباسم الشعب التركي، أهنئكم بأصدق المشاعر على انتخابكم للبابوية".

وأضاف: "البابا الراحل فرنسيس كان رجل دولة نال إعجاب العالم أجمع بجهوده الكبيرة لإرساء السلام والتسامح في وقت تكثفت فيه الصراعات الإقليمية والدولية".

وتابع الرئيس أردوغان: "أنا على ثقة تامة بأننا سنواصل معكم الحوار الصادق والبنَّاء الذي أقمناه مع البابا فرنسيس"، مشيراً إلى أن تعزيز العلاقات بين تركيا والفاتيكان سيسهم بشكل كبير في تعزيز التسامح على الساحة الدولية وإنهاء المآسي الإنسانية خصوصاً في غزة.

وفي 7 مايو/أيار الجاري، بدأ المجمع المغلق (الكونكلاف) في الفاتيكان رسمياً، اجتماعاته لاختيار بابا جديد عقب وفاة البابا فرنسيس في 21 أبريل/نيسان الماضي.

وفي جلسته الرابعة التي عُقدت الخميس، انتخب المجمع الكاردينال، الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست، البالغ من العمر 69 عاماً، بابا جديداً للفاتيكان.

ونال بريفوست ما لا يقل عن 89 صوتاً من أصل 133 كاردينالاً مشاركاً، ليصبح البابا رقم 267 في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، واختار اسم "ليو الرابع عشر".


مصدر:TRT Arabi
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