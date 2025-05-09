سياسة
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واشنطن وطهران تعودان لطاولة التفاوض.. جولة جديدة من المحادثات النووية في عُمان الأحد
ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، شبه الرسمية للأنباء، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤول في فريق التفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة، أن طهران وافقت على عقد جولة رابعة من المحادثات النووية غير المباشرة مع واشنطن يوم الأحد، في سلطنة عُمان.
واشنطن وطهران تعودان لطاولة التفاوض.. جولة جديدة من المحادثات النووية في عُمان الأحد
طهران تؤكد مشاركتها في محادثات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة الأحد المقبل / AA
9 مايو 2025

كانت الجولة الرابعة قد أُرجئت بعدما تقرر عقدها في روما في الثالث من مايو/ أيار، وهو ما عزته عُمان إلى "أسباب لوجيستية".

ونقلت الوكالة عن عضو في الوفد الإيراني، لم تنشر اسمه، قوله: "بناءً على اقتراح وزير الخارجية العماني بعقد الجولة الرابعة من المحادثات يوم الأحد، أعلنت طهران موافقتها".

وأضاف: "جرى الاتفاق على الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية-الأمريكية في عُمان".

في السياق، قال مصدر مطَّلع، اليوم الجمعة إن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سيتوجه إلى سلطنة عمان يوم الأحد؛ لعقد جولة المحادثات.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي سحب بلاده من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، قد هدد بقصف إيران إذا لم يجرِ التوصل إلى اتفاق مع إدارته لحل النزاع طويل الأمد.

وتقول الدول الغربية إن البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية، في حين تصر إيران على أنه مخصَّص لأغراض مدنية بحتة.

مصدر:TRT Arabi
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