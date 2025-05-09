كانت الجولة الرابعة قد أُرجئت بعدما تقرر عقدها في روما في الثالث من مايو/ أيار، وهو ما عزته عُمان إلى "أسباب لوجيستية".

ونقلت الوكالة عن عضو في الوفد الإيراني، لم تنشر اسمه، قوله: "بناءً على اقتراح وزير الخارجية العماني بعقد الجولة الرابعة من المحادثات يوم الأحد، أعلنت طهران موافقتها".

وأضاف: "جرى الاتفاق على الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية-الأمريكية في عُمان".

في السياق، قال مصدر مطَّلع، اليوم الجمعة إن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سيتوجه إلى سلطنة عمان يوم الأحد؛ لعقد جولة المحادثات.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي سحب بلاده من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، قد هدد بقصف إيران إذا لم يجرِ التوصل إلى اتفاق مع إدارته لحل النزاع طويل الأمد.

وتقول الدول الغربية إن البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية، في حين تصر إيران على أنه مخصَّص لأغراض مدنية بحتة.

