سياسة
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هل سينهي ترمب حرب غزة نهاية الأسبوع؟
في أخبارنا لهذا اليوم: ترقب لإعلان ترمب حلا شاملا لوقف حرب غزة نهاية الأسبوع.. والجامعة العربية تدعو إلى دعم إنساني عاجل في السودان
دقائق الذروة / TRT Global
9 مايو 2002

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مسؤولين، إن "احتمالية إعلان ترمب نهاية هذا الأسبوع، حلا شاملا طويل الأمد للوضع بغزة، بما في ذلك خطة لإنهاء الحرب، مرتفعة جدا". وأوضح المسؤولون أن هذا الحل "يطور بمشاركة جزئية فقط من إسرائيل، وربما لا يوفي بجميع مطالبها"، وأفادوا بأن هذا الحل "يتماشى مع مطالب ترمب، بما يشمل إعادة إعمار القطاع وإدارته، مع دور محوري للولايات المتحدة في القطاع".

وفي تطورات لاحقة، أعلن الجيش الهندي أن باكستان شنت عدة هجمات باستخدام طائرات مسيرة وذخائر أخرى على امتداد الحدود الغربية للهند، فيما يجري البلدان اتصالات على مستوى مجلس الأمن القومي لكل منهما.

على صعيد مختلف، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عزم بلديهما على تعزيز العلاقات الاستراتيجية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد والأمن، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

في شأن آخر، أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة، أن زعيمها كيم جونغ أون أشرف على مناورات عسكرية تحاكي تنفيذ هجوم نووي مضاد على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في خطوة تصعيدية جديدة وسط توتر متزايد في شبه الجزيرة الكورية.

ختاما، أكد اجتماع عربي طارئ بالقاهرة تضامنه الكامل مع السودان في ظل الهجمات التي يتعرض لها مؤخرا، داعيا إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل لـ"تعزيز صموده".

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مصدر:TRT Arabi
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