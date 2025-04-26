وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشونغ، إن ترمب أجرى "نقاشاً مثمراً للغاية" مع الرئيس الأوكراني قبيل المشاركة في جنازة البابا فرنسيس، اليوم السبت.

وأضاف أن الزعيمين "اجتمعا اليوم على انفراد... وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل حول الاجتماع لاحقاً".

وقبل الاجتماع، قال ترمب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إن أوكرانيا لم توقع بعد على الوثائق النهائية لاتفاقية المعادن النادرة المهمة للغاية مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن "كييف تأخرت ثلاثة أسابيع على الأقل، آمل أن يجري توقيع هذه الاتفاقية على الفور".

ولفت ترمب إلى أن عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا تسير بسلاسة حتى الآن، مؤكداً أنه سيواصل العمل على هذه القضية.

وفي 18 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، توقيع مذكرة تفاهم بين بلادها والولايات المتحدة بشأن اتفاقية المعادن النادرة.

ووفقاً لبيانات رسمية، تمتلك أوكرانيا رواسب 22 من أصل 34 معدناً يصنفها الاتحاد الأوروبي معادن "بالغة الأهمية"، فيما تمثل احتياطيات أوكرانيا من الغرافيت، المكون الرئيسي في بطاريات السيارات الكهربائية والمفاعلات النووية، 20% من الموارد العالمية.