سياسة
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ترمب يدعو زيلينسكي لتوقيع اتفاقية المعادن النادرة قبل اجتماعهما بروما
التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم السبت، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالعاصمة الإيطالية روما، بعد دعوته له لتوقيع اتفاقية المعادن النادرة في أقرب وقت ممكن.
ترمب يدعو زيلينسكي لتوقيع اتفاقية المعادن النادرة قبل اجتماعهما بروما
اجتماع سابق للرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني / AP
26 أبريل 2025

وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشونغ، إن ترمب أجرى "نقاشاً مثمراً للغاية" مع الرئيس الأوكراني قبيل المشاركة في جنازة البابا فرنسيس، اليوم السبت.

وأضاف أن الزعيمين "اجتمعا اليوم على انفراد... وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل حول الاجتماع لاحقاً".

وقبل الاجتماع، قال ترمب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إن أوكرانيا لم توقع بعد على الوثائق النهائية لاتفاقية المعادن النادرة المهمة للغاية مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن "كييف تأخرت ثلاثة أسابيع على الأقل، آمل أن يجري توقيع هذه الاتفاقية على الفور".

ولفت ترمب إلى أن عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا تسير بسلاسة حتى الآن، مؤكداً أنه سيواصل العمل على هذه القضية.

وفي 18 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، توقيع مذكرة تفاهم بين بلادها والولايات المتحدة بشأن اتفاقية المعادن النادرة.

ووفقاً لبيانات رسمية، تمتلك أوكرانيا رواسب 22 من أصل 34 معدناً يصنفها الاتحاد الأوروبي معادن "بالغة الأهمية"، فيما تمثل احتياطيات أوكرانيا من الغرافيت، المكون الرئيسي في بطاريات السيارات الكهربائية والمفاعلات النووية، 20% من الموارد العالمية.

مصدر:TRT Arabi
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