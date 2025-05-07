وأوضح المسؤولان، اللذان فضّلا عدم الكشف عن هويتيهما، أن الطائرة لم تتمكن من التوقف بشكل سليم عقب هبوطها على الحاملة. وأضاف أحدهما أن الطيارين قفزا بالمظلة قبل سقوط الطائرة، وجرى انتشالهما بواسطة مروحية إنقاذ.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تُصدر البحرية الأمريكية تعليقاً رسمياً بشأن الحادث.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن التقييمات الطبية أظهرت إصابة الطيارين بجروح طفيفة، دون تسجيل أي إصابات في صفوف الطاقم العامل على مدرج الحاملة.

يُذكر أن حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" تشارك في العمليات الأمريكية ضد جماعة الحوثي في اليمن. وقد شهدت الأسبوع الماضي حادثاً مشابهاً حين سقطت مقاتلة أخرى من نفس الطراز في البحر. وتُقدّر تكلفة المقاتلة الواحدة بأكثر من 60 مليون دولار.

وفي تطور متصل، أعلنت سلطنة عُمان مساء الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين جماعة الحوثي والولايات المتحدة. وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف الهجمات الأمريكية على اليمن، بعد تعهد الجماعة بوقف استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.