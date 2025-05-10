وأعربت أمينة أردوغان عن سعادتها بلقاء الأمهات من خلفيات متنوعة، من بينهن أمهات الشهداء، والجرحى، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأمهات الحاضنات، والمتضررات من الزلازل، والمشاركات في وقفات الأمهات، إضافة إلى أمهات ضيفات من فلسطين ومناطق أخرى.

وقالت في منشورها: "اجتمعنا تحت مظلة الأمومة التي لا تعرف حدوداً للحنان. كل أم، بما تمثله من رحمة وصلابة وتفانٍ، هي مصدر إلهام للإنسانية. أتوجه بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج المؤثر والمليء بالمعاني".

وأرفقت أمينة أردوغان منشورها بصور متنوعة من مشاركتها في الفعالية.