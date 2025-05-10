تركيا
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أمينة أردوغان في يوم الأم: كل أم هي مصدر إلهام للإنسانية جمعاء
نشرت أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، في حسابها عبر منصة إكس، رسالة حول مشاركتها في برنامج "مع الأم أسرة قوية، ومع الأسرة تركيا قوية" الذي نظمته رئاسة فرع المرأة في حزب العدالة والتنمية التركي بمناسبة يوم الأم.
أمينة أردوغان في يوم الأم: كل أم هي مصدر إلهام للإنسانية جمعاء
أمينة أردوغان في يوم الأم: كل أم هي مصدر إلهام للإنسانية جمعاء / AA
10 مايو 2025

وأعربت أمينة أردوغان عن سعادتها بلقاء الأمهات من خلفيات متنوعة، من بينهن أمهات الشهداء، والجرحى، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأمهات الحاضنات، والمتضررات من الزلازل، والمشاركات في وقفات الأمهات، إضافة إلى أمهات ضيفات من فلسطين ومناطق أخرى.

وقالت في منشورها: "اجتمعنا تحت مظلة الأمومة التي لا تعرف حدوداً للحنان. كل أم، بما تمثله من رحمة وصلابة وتفانٍ، هي مصدر إلهام للإنسانية. أتوجه بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج المؤثر والمليء بالمعاني".

وأرفقت أمينة أردوغان منشورها بصور متنوعة من مشاركتها في الفعالية.

مصدر:TRT Arabi
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