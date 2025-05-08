وقالت الوزارة في بيان: "هذه الهجمات (الإسرائيلية على سوريا) لن تؤدي إلا إلى زعزعة الاستقرار في سوريا”، مشيرة إلى أن “الأمم المتحدة دعت إلى وقفها فوراً".

وأضاف البيان أن الوزارة تواصل التنسيق مع مختلف الأطراف بالمنطقة لتنفيذ الأنشطة الميدانية بناءً على طلب الحكومة السورية.

وحول التوترات بين باكستان والهند، أدانت وزارة الدفاع الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية، داعية الطرفين إلى التهدئة.

وقالت: "نأمل أن يقل التوتر القائم بين البلدين في أقرب وقت ممكن، وأن تُنشأ الآليات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب".

وحول تقارير زعمت نشر إدارة جنوب قبرص اليونانية تنبيهاً ملاحياً "نافتكس" بخصوص أعمال حفر تعتزم تنفيذها بما يُعرف "القطاع 5" في منطقة شرق البحر المتوسط، أفادت الوزارة بعدم تلقي أي تنبيهات ملاحية في هذا القطاع الذي تزعم الإدارة اليونانية أنه في نطاق منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وأكّدت الوزارة أن "القطاع المذكور يقع داخل الجرف القاري التركي، كما أعلنا في الأمم المتحدة بتاريخ 18 مارس/آذار 2020"، مشددة على أنه سيجري التصدي فوراً لأي انتهاك محتمل هناك.

وبخصوص تعيين اللواء التركي أراي أونغودر في منصب مدير التعاون والأمن في الناتو قالت: "لأول مرة في تاريخ حلف الناتو، ستُمنح تركيا تمثيلاً على مستوى مدير في المقر العسكري الدولي للناتو في بروكسل".



