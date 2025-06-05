تركيا
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أردوغان: مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا خطوة تاريخية لإنهاء حرب دموية
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المفاوضات التي استضافتها إسطنبول الاثنين، بين روسيا وأوكرانيا بأنها "خطوة تاريخية لإنهاء حرب دموية" بين البلدين.
أردوغان: مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا خطوة تاريخية لإنهاء حرب دموية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة مصورة بمناسبة عيد الأضحى / User Upload
منذ 10 ساعات

جاء ذلك في رسالة مصورة نشرها الرئيس التركي، اليوم الخميس، بمناسبة عيد الأضحى الذي يحل غداً الجمعة، وهنَّأ فيها المسلمين في العالم.

وتمنى الخير في هذه الأيام الفضيلة لتركيا ولشعبها وللعالم الإسلامي وللإنسانية جمعاء، مبيناً أن الأعياد تجدِّد روح الوحدة والتكاتف وتعزز روابط التضامن والأخوّة، وأنها أيضاً أبواب البركة التي تُفتح لرضا الله.

وقال أردوغان: "الاجتماع الذي عُقد في إسطنبول يوم 2 يونيو (حزيران) يعد خطوة تاريخية لإنهاء حرب دموية دخلت عامها الرابع".

والاثنين، استضافت إسطنبول جولة ثانية من المحادثات الروسية-الأوكرانية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير/شباط 2022.

واتفق الطرفان خلال مفاوضات إسطنبول على المضيّ قدماً في تبادل الأسرى، وقدم الجانب الروسي مذكرة تتضمن رؤيته لوقف إطلاق النار.

وتشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه كييف تدخلاً في شؤونها.

وأكد أردوغان أن أنقرة تبذل قصارى جهدها لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وكذلك لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسلام عادل.

وأبرق أردوغان بتحية تركيا وشعبها إلى الفلسطينيين الذين يخوضون نضالاً ملحمياً في قطاع غزة والأراضي المحتلة ويخوضون مقاومة شامخة ضد وحشية إسرائيل.

وقال: "أدعو بالرحمة لجميع إخواني من غزة الذين ارتقوا شهداء في الهجمات (الإسرائيلية)، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل -بدعم أمريكي- إبادة جماعية في قطاع غزة خلَّفت نحو 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه بدعم من جميع الدول الشقيقة في المنطقة، ستنعم سوريا بالسلام الدائم وتعود إلى أيامها المجيدة السابقة.

وثمّن الرئيس التركي نضال الإدارة السورية الجديدة من أجل الوحدة الوطنية وسلامة أراضي البلاد والتنمية المستدامة.

وتمنى انتهاء حالة عدم الاستقرار المستمرة في مناطق مختلفة على رأسها غزة والسودان والصومال، في أقرب وقت ممكن.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/كانون الثاني 2025، تعيين الشرع رئيساً للبلاد خلال مرحلة انتقالية تستمر خمس سنوات.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفاً لتحقيق تعافٍ اقتصادي وإعادة إعمار البلاد، بعد 24 عاماً من حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

مصدر:TRT ARABI
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