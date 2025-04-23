عيد "الطفولة والسيادة الوطنية" في تركيا.. تَعرَّف تاريخه وأبرز مراسمه
تركيا
2 دقيقة قراءة
عيد "الطفولة والسيادة الوطنية" في تركيا.. تَعرَّف تاريخه وأبرز مراسمهيُعرف يوم 23 أبريل/نيسان من كل عام في تركيا رسمياً بأنه "عيد الطفولة والسيادة الوطنية"، لكنه يرتبط أكثر بالأطفال، وقد خصّصه لهم مؤسس الجمهورية التركية ورئيسها الأول مصطفى كمال أتاتورك.
تحتفل تركيا في 23 أبريل/نيسان من كل عام بعيد الطفولة والسيادة الوطنية / AA
23 أبريل 2025

ومن المعتاد سنوياً أن يشارك الأتراك داخل البلاد وخارجها في فاعليات متنوعة، احتفالاً بالعيد، وتعمّ الفرحة وجوه الكبار والصغار، كما تنظم الإدارات المحلية الاحتفاليات الرسمية في كل مدينة.

أول يوم انعقد فيه البرلمان التركي

كما يتميز يوم 23 أبريل/نيسان بأنه اليوم الذي اجتمع فيه البرلمان التركي لأول مرة في عام 1920 في العاصمة أنقرة برئاسة أتاتورك.

وكان تأسيس البرلمان الخطوة الأولى في طريق تأسيس الجمهورية التركية بعد ثلاث سنوات، والكفاح من أجل استقلال الأمة التركية وطرد القوات المحتلة البريطانية والفرنسية والإيطالية.

عيد السيادة الوطنية

وكان الاحتفال في هذا التاريخ يجري تحت عنوان "يوم السيادة الوطنية"، وقد بدأ الاحتفال به عيداً للطفولة منذ عام 1927.

من ناحية السيادة الوطنية، من المعتاد أن تعقد الإدارات المحلية الاحتفاليات الرسمية في كل مدينة بوضع إكليل على تماثيل أتاتورك، وتوضع الأعلام الصغيرة والكبيرة على مخارج البنايات وشرفات الأبنية.

ويظلّ الأطفال الموضوع الأول لفاعليات يوم السيادة الوطنية، إذ يردّدون القصائد الوطنية في هذه الفاعليات. ويُعَدّ ضريح أتاتورك في أنقرة مركزاً رئيسياً للاحتفال، إذ يزوره الزعماء الأتراك في هذه المناسبة.

يوم جلوس الأطفال مكان الكبار

كما أن بالاحتفالات تقليداً مميزاً يعطي بعض الأطفال فرصة ليحلوا محل الكبار، إذ يترك رئيس الجمهورية، وأعضاء في البرلمان، وحكام ولايات، وقادة شرطة، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى، كراسيهم ليجلس عليها الأطفال ليوم واحد، في إطار التعبير عن رمزية هذا اليوم.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us