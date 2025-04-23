ومن المعتاد سنوياً أن يشارك الأتراك داخل البلاد وخارجها في فاعليات متنوعة، احتفالاً بالعيد، وتعمّ الفرحة وجوه الكبار والصغار، كما تنظم الإدارات المحلية الاحتفاليات الرسمية في كل مدينة.

أول يوم انعقد فيه البرلمان التركي

كما يتميز يوم 23 أبريل/نيسان بأنه اليوم الذي اجتمع فيه البرلمان التركي لأول مرة في عام 1920 في العاصمة أنقرة برئاسة أتاتورك.

وكان تأسيس البرلمان الخطوة الأولى في طريق تأسيس الجمهورية التركية بعد ثلاث سنوات، والكفاح من أجل استقلال الأمة التركية وطرد القوات المحتلة البريطانية والفرنسية والإيطالية.

عيد السيادة الوطنية

وكان الاحتفال في هذا التاريخ يجري تحت عنوان "يوم السيادة الوطنية"، وقد بدأ الاحتفال به عيداً للطفولة منذ عام 1927.

من ناحية السيادة الوطنية، من المعتاد أن تعقد الإدارات المحلية الاحتفاليات الرسمية في كل مدينة بوضع إكليل على تماثيل أتاتورك، وتوضع الأعلام الصغيرة والكبيرة على مخارج البنايات وشرفات الأبنية.

ويظلّ الأطفال الموضوع الأول لفاعليات يوم السيادة الوطنية، إذ يردّدون القصائد الوطنية في هذه الفاعليات. ويُعَدّ ضريح أتاتورك في أنقرة مركزاً رئيسياً للاحتفال، إذ يزوره الزعماء الأتراك في هذه المناسبة.

يوم جلوس الأطفال مكان الكبار

كما أن بالاحتفالات تقليداً مميزاً يعطي بعض الأطفال فرصة ليحلوا محل الكبار، إذ يترك رئيس الجمهورية، وأعضاء في البرلمان، وحكام ولايات، وقادة شرطة، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى، كراسيهم ليجلس عليها الأطفال ليوم واحد، في إطار التعبير عن رمزية هذا اليوم.