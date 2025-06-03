وقال فيدان في تصريحات لقناة "تي آر تي خبر" الرسمية: "ما نتوقعه هو أن تنعقد جولة أخرى، لأن كلا الجانبين يرى أن اللقاءات تجلب فائدة".

وأوضح فيدان أنه لم تكن هناك مناقشات حادة خلال المحادثات بين وفدي البلدين في إسطنبول وأن المفاوضات جرت في أجواء جيدة. وتابع: "بالنظر إلى الظروف الحالية والبيئة النفسية المحيطة، والحالة النفسية بسبب الحرب، جرى عقد أفضل اجتماع ممكن على الإطلاق".

وأشار إلى أن النقطة المهمة هي عدم مغادرة هذه الطاولة والاستمرار في موقف يؤيد وقف إطلاق النار والسلام، وأن هذه هي نصيحة تركيا للطرفين. ومضى قائلاً: "ليس المهم أن تكون هذه الطاولة في تركيا أم لا ولكن من الضروري أن يستمر هؤلاء الزملاء في الاجتماع حول طاولة واحدة ومواصلة الحوار".

وأكد فيدان أن موقف تركيا من الحرب بين روسيا وأوكرانيا ثابت منذ البداية، لأنها لا تريد رؤية حروب في المنطقة. وأوضح أن العالم يواجه حرباً أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من مليون إنسان، وتدمير مدن كبرى، وشل الاقتصاد الإقليمي.

ولفت إلى أن الأمر لا يتعلق بدولتين فقط، بل أيضاً بالدول الأخرى التي تقف خلفهما وتأخذ مواقف معينة. وأردف: "هذا الصراع بات يتحول إلى حرب عالمية. ومنذ البداية، كان هذا هو السبب وراء جهودنا لوقف هذه الحرب".

وقال إن "هذه ليست حرباً بين دولتين، بل هي حرب تنطوي على خطر الانتشار على نطاق عالمي بمشاركة الدول الداعمة لكلا الطرفين". ولفت فيدان إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان يوجه دعوات متكررة للأطراف من أجل السلام، مذكراً بالمبادرات التركية مثل اتفاقية شحن الحبوب في البحر الأسود، والمفاوضات في مارس/آذار 2022، وتبادل الأسرى.

وأشار إلى أن الدعوات لوقف إطلاق النار تصاعدت أيضاً مع تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منصبه، وعبرت الأطراف عن نواياها، واستخدمت تركيا خبراتها وتجاربها في الوساطة لبدء العملية، والتقى طرفا الحرب لأول مرة (منذ ربيع 2022) في إسطنبول في 16 مايو/أيار 2025.

وأوضح فيدان أنه جرى التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات في 16 مايو/أيار بشأن تبادل الأسرى، وتعهد الطرفان بإعداد دراسة حول شروط وقف إطلاق النار، وناقشا ما يمكن فعله بشأن قمة محتملة على مستوى القادة.

وأشار إلى إجرائه العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى خلال زيارته موسكو وكييف، مؤكداً أن تركيا تعمل على تحديد المسار الذي يجب اتباعه لتحقيق وقف إطلاق النار والسلام.

وأضاف فيدان أن الطرفين حضرا مستعدَّين للاجتماع الذي عقد الاثنين في إسطنبول، وسارت المفاوضات في جو إيجابي، إذ تم التوصل إلى قرار جديد بشأن تبادل الأسرى قد يزيد عددهم هذه المرة عن 1000 شخص من كل طرف.

وذكر فيدان أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا وثائق بشأن شروط وقف إطلاق النار، وطرحا رؤيتهما حول قمة القادة، مشيراً إلى التوصل إلى اتفاق بشأن عقد اجتماع آخر في المرحلة المقبلة. وشدد فيدان على أن الرئيس أردوغان سيكون سعيداً باستضافة مثل هذا الاجتماع على مستوى القادة.

وقال: "بصراحة، لا توجد شخصية أخرى يعترف بها ويثق فيها القادة الثلاثة المذكورون في الوقت نفسه. يمكن العثور على مكان آخر، ولكن لا يوجد قائد آخر أظهر مثل هذا الموقف على الصعيد العالمي من ناحية القيادة السياسية، واختُبر بنضالات صعبة على مدار سنوات، ويتمتع بالمصداقية والموثوقية والاحترافية من حيث المؤسسات التي يديرها".

وأشار فيدان إلى أنه نقل إلى طرفي الحرب خلال زيارتيه الأخيرتين إلى كييف وموسكو رسالة الرئيس أردوغان حول استعداده لاستضافة مثل هذا الاجتماع، مؤكداً ضرورة تحقيق بعض النتائج وإكمال الاستعدادات قبل عقد اجتماع على مستوى القادة.

وأضاف فيدان في إشارة إلى الاجتماعات المقبلة: "إذا اجتمعوا (الروس والأوكرانيون) عدة مرات أخرى ووصلوا بالأمر إلى مستوى معين، فسيكون لقاء القادة حتمياً".

من ناحية أخرى، أوضح أنه خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، استمرت المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا في إطار القرارات المتخذة لدعمها، لكن مدة هذه المساعدات ستنتهي في غضون أشهر قليلة.

ولفت إلى أنه بعد انتهاء هذه المساعدات، قد يجري الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب مع القرارات التي سيتخذها ترمب، مشيراً إلى أنه بحث هاتفياً مع الممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو، قضايا روسيا-أوكرانيا وإيران وغزة.

وذكر فيدان أنه تناول مع روبيو وجهات نظر تركيا حول الاجتماعين الأخيرين بين روسيا وأوكرانيا، موضحاً أن نظيره الأمريكي شارك وجهات نظره أيضاً، وأن التعاون سيستمر في هذا الاتجاه.

والاثنين، استضافت إسطنبول جولة ثانية من المحادثات الروسية-الأوكرانية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2022، إذ اتفق الطرفان على المضي قدماً في تبادل الأسرى، وقدم الجانب الروسي مذكرة تتضمن رؤيته لوقف إطلاق النار.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

رفع العقوبات عن سوريا

ورداً على سؤال حول كيفية تأثير رفع العقوبات عن سوريا على المرحلة الجديدة فيها، أكد فيدان أن نظام الأسد خلّف بلاداً مُدمرة وصلاتها منقطعة مع العالم. وأوضح أن إعادة تأهيل بلد يعاني من جراح كثيرة يتطلب عملاً احترافياً ومنسقاً ومتعدد الأطراف على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

ولفت فيدان إلى انعقاد العديد من الاجتماعات في أنقرة حول هذه القضية، سواء مع دول إقليمية أو غير إقليمية. وأكد أهمية الأنشطة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجال الدبلوماسي على مستوى القادة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات عن سوريا سيجلب معه فوائد هائلة، وأن البوادر الأولية لهذا الامر بدأت تظهر.

وقال فيدان إن التطورات مع الإدارة السورية الجديدة في مجالات النظام المصرفي الدولي والاستثمار والخدمات الأساسية والاقتصاد، لافتاً إلى مناقصة الطاقة الضخمة التي جرى إبرامها قبل أيام بمشاركة شركات أمريكية وقطرية وسورية وتركية.

وتابع: "ما ننتظره بعد الآن هو مسألة إعادة إعمار البلاد، وتأهيل بنيتها التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وفي المقابل عودة إخواننا السوريين الذين اضطروا إلى الهجرة إلى بلدهم. فمع عودتهم يزداد عدد السكان وينتعش الاقتصاد أكثر، وإن شاء الله سنشهد فرحة العيش إلى جوار سوريا طبيعية والحياة فيها مستقرة".

الحرب على غزة

وفي الشأن الفلسطيني قال وزير الخارجية التركي إن “سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل تجعلها تفقد شرعيتها”.

وأضاف: “يجب الضغط على حكومة نتنياهو والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة”.

وأكد فيدان ضرورة بذل كل الجهود من أجل وصول المساعدات إلى الأهالي في غزة، وقال: “نعمل ليلاً ونهاراً على هذه القضية”.

وخلّفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.