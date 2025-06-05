تركيا
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في إطار التهنئة بالأضحى.. أردوغان يبحث مع زعماء مسلمين وعرب العلاقات وقضايا إقليمية ودولية
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع عدد من زعماء الدول العربية والإسلامية العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية، وذلك في إطار تهنئتهم بعيد الأضحى.
في إطار التهنئة بالأضحى.. أردوغان يبحث مع زعماء مسلمين وعرب العلاقات وقضايا إقليمية ودولية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
منذ 9 ساعات

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين أردوغان وزعماء إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان، حسب بيانات نشرتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، على حسابها على منصة للتواصل الاجتماعي.

إندونيسيا

ووفق بيان، صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحث الرئيس أردوغان، اليوم الخميس، مع نظيره الإندونيسي فرابوو سوبيانتو، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

 وأكد الرئيس أردوغان، خلال الاتصال، أن العلاقات بين تركيا وإندونيسيا وصلت إلى مستوى مثالي، وأن البلدين وقّعا اتفاقيات تعاون تاريخية في عديد من المجالات، من الطاقة إلى الصحة، ومن التعليم إلى صناعة الدفاع.

 وفي ختام الاتصال، هنأ الرئيس أردوغان نظيره الإندونيسي بحلول عيد الأضحى المبارك، الذي يحتفل به المسلمون غداً الجمعة.

 ماليزيا

وأوضح بيان ثانٍ، لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، على منصة إكس، أن الرئيس أردوغان بحث، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وأشار البيان إلى أن أردوغان وإبراهيم بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا وماليزيا والقضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف أن أردوغان أكد خلال الاتصال أن تركيا وماليزيا ستواصلان تطوير علاقات التعاون بينهما في المجالات كافة.

في ختام الاتصال هنّأ الرئيس أردوغان رئيسَ وزراء ماليزيا بحلول عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به المسلمون غداً الجمعة.

سلطنة عمان

وذكر بيان ثالث لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن الرئيس أردوغان بحث، الأربعاء، مع سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات إقليمية.

وخلال الاتصال، أكد أردوغان أن تركيا عززت علاقاتها مع سلطنة عمان في المجالات كافة، وأنها ستواصل هذا النهج.

وفي ختام الاتصال هنأ الرئيس أردوغان السلطان هيثم بعيد الأضحى المبارك.

مصدر:TRT ARABI
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