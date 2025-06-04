تركيا
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وزير الدفاع التركي: بدأنا بتقديم التدريب والاستشارات العسكرية لتحسين دفاعات الجيش السوري
أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن أنقرة بدأت تدريب وتقديم الاستشارات العسكرية للجيش السوري، لمساعدته في تحسين قدراته الدفاعية.
وزير الدفاع التركي: بدأنا بتقديم التدريب والاستشارات العسكرية لتحسين دفاعات الجيش السوري
وزير الدفاع التركي يشار غولر / AA
منذ يوم واحد

ونقلت وكالة رويترز عن غولر قوله إن “تركيا تجري محادثات مع إسرائيل لمنع وقوع أي تصعيد عسكري بسوريا”، موضحاً أنها "اجتماعات على المستوى الفني لإنشاء آلية لفض الصراع"، إضافة إلى "هيكل للاتصال والتنسيق".

ونوّه غولر إلى أن "جهودنا لتشكيل هذا الخط وتشغيله بكامل طاقته مستمرة.. ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى أن آلية فض الاشتباك ليست تطبيعاً".

وأضاف غولر، في تصريح مكتوب لرويترز أن “أولوية أنقرة في سوريا هي الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيها، والقضاء على الإرهاب.. وأن أنقرة تدعم دمشق في هذه الجهود”.

وفي السياق شدد غولر على أنه “من السابق لأوانه مناقشة الانسحاب المحتمل أو نقل أكثر من 20 ألف جندي تركي من سوريا”.

وأضاف: "لا يمكن إعادة تقييم هذا الأمر إلا عندما تحقق سوريا السلام والاستقرار، وتجري إزالة خطر الإرهاب في المنطقة بشكل كامل، وضمان أمن حدودنا بشكل كامل، وتحقيق العودة الطوعية للمهاجرين”.

وفجر اليوم الأربعاء، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بثلاث غارات إسرائيلية تل الشعار وتل المال والفوج 175 في ريف درعا، جنوب سوريا.

كما شن أمس الثلاثاء، قصفاً بالمدفعية على منطقة حوض اليرموك غربي درعا.

مصدر:TRT Arabi
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