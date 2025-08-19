"Financial Times" qəzetinin məlumatına görə, Kiyev ABŞ-dan silah və pilotsuz təyyarələrin alınması da daxil olmaqla, müharibədən sonrakı sülh çərçivəsini təmin etmək üçün saziş təklif edib.
“Financial Times” yazıb ki, Ukrayna Rusiya ilə potensial sülh sazişindən sonra ABŞ-ın təhlükəsizlik zəmanətlərini təmin etmək üçün avropalı müttəfiqləri tərəfindən maliyyələşdirilən 100 milyard dollar dəyərində Amerika istehsalı olan silahları almağı təklif edib.
Qəzetin istinad etdiyi və müttəfiqlərlə paylaşdığı sənədə görə, təklifə ABŞ tərəfdaşları ilə 50 milyard dollarlıq dron istehsalı müqaviləsi də daxildir. Paketlə bağlı məlumat Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin Ağ Evdə ABŞ prezidenti Donald Trampla görüşündən əvvəl açıqlanıb.
Kiyevin təklifi Trampın Amerika sənayesi üçün iqtisadi faydaları vurğuladığını nümayiş etdirir. Ukraynaya gələcək yardımla bağlı suala Tramp "Biz heç nə vermirik. Silah satırıq" deyib.
Sənəddə bildirilib ki, davamlı sülhə [Putinə güzəştə getmək və pulsuz təkliflər verməklə deyil, gələcək təcavüzün qarşısını alacaq güclü təhlükəsizlik çərçivəsi ilə nail olmaq lazımdır.
Ukrayna Rusiyanın Donetsk və Luqanskın bir hissəsindən qoşunların çıxarılması müqabilində cəbhə xəttinin dondurulması təklifini rədd edərək, belə güzəştlərin Moskvaya ölkənin daha dərinlərinə doğru irəliləməsinə imkan verə biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.
Almaniya kansleri Fridrix Merts Vaşinqtonda Zelenski və Trampla birlikdə çıxış edərək atəşkəsin əsas prioritet olmasının vacibliyini vurğulayaraq deyib: "Növbəti görüşün atəşkəs olmadan baş tutacağını təsəvvür edə bilmirəm”. Merts Moskvaya daha çox təzyiq göstərməyə çağırıb.
Ukraynanın təqdim etdiyi sənəd ayrıca deyilib ki, Rusiya müharibə zamanı vurduğu ziyana görə Kiyevə təzminat ödəməlidir. Bu təzminat Qərb ölkələrində dondurulmuş Rusiya aktivlərinin 300 milyard dolları hesabına ödənilə bilər.
Sənəddə vurğulanıb ki, Rusiyaya qarşı hər hansı sanksiyaların ləğvi Moskvanın sülh sazişinə əməl etməsindən asılı olmalıdır.
Rusiya mətbuatında Trampın rəhbərliyini ələ salan görüntülər də sənəddə Kremlin sülh səylərini ciddiyə almadığına sübut kimi göstərilib.
Ukraynanın bu təklifləri Trampın Putinlə Alyaskadakı sammitindən bir neçə gün sonra irəli sürülüb. ABŞ prezidenti “böyük irəliləyişin” əldə edildiyini iddia etsə də, münaqişəyə son qoymaq üçün heç bir razılığın əldə olunmadığını etiraf edib.