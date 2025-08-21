Plan təxminən 1 milyon fələstinlinin cənuba doğru qovulmasını, şəhərin mühasirəyə alınmasını və yaşayış məntəqələrinə qurudan basqın etməyi nəzərdə tutur.
İsrail ordusu mühasirədə olan Fələstin əhalisinə qarşı soyqırımını gücləndirərək Qəzza şəhərini yenidən işğal etmək üçün davam edən hücumunda "yeni mərhələyə" qədəm qoyduğunu elan edib.
Ordu sözçüsü Effie Defrin mətbuat konfransında "Qəzza şəhərinə qarşı əməliyyatın ilk mərhələsinə başladıq. Hazırda qüvvələrimiz Qəzza şəhərinin ətraf ərazilərini nəzarətə götürüb" deyib.
Defrin bildirib ki, ordu “Gideonun müharibə maşınları” kod adı ilə qurudan əməliyyatın ikinci mərhələsinə daxil olub. O, “İndiki HƏMAS əməliyyatdan əvvəlki HƏMAS deyil” deyib.
Defrin bildirib ki, Baş Qərargah rəisi Eyal Zamir 60 min ehtiyatdan olan hərbçinin orduya cəlb edilməsi ilə bağlı yeni əmr verib və hazırda xidmətdə olan 20 min əsgərin xidmət müddətini uzadıb. O, həmçinin İsrail ordusunun Qəzzanın 75%-i üzərində “əməliyyat nəzarəti” qurduğunu iddia edib.
Məcburi yerdəyişmə
Baş nazir Benyamin Netanyahunun Müharibə Nazirləri Kabineti avqustun 8-də Qəzza şəhərindən başlayaraq ərazinin mərhələli şəkildə yenidən işğalı planını təsdiqləyib.
Plan təxminən 1 milyon fələstinlinin cənuba doğru qovulmasını, şəhərin mühasirəyə alınmasını və yaşayış məntəqələrinə qurudan basqınların başlamasını nəzərdə tutur.
Avqustun 11-də İsrail Qəzza şəhərinin Zeytun məhəlləsində genişmiqyaslı hücuma başlayıb. Şahidlər evlərin partlayıcı yüklü robotlarla partladılması, artilleriya atəşi, fərq qoymadan atəşə tutulması və mülki əhalinin kütləvi şəkildə köçürülməsi barədə məlumat veriblər.
İsrailin soyqırımı
İsrail 2023-cü ilin oktyabr ayından Qəzzada 62 min 100-dən çox fələstinlini qətlə yetirib.
Aylarla davam edən bombardmanlar ərazini viran qoyduğundan, BMT-nin dəstəklədiyi ekspertlər kütləvi məcburi aclıq barədə xəbərdarlıq edirlər.
Keçən ilin noyabrında Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Netanyahu və keçmiş müdafiə naziri Yoav Gallantın Qəzzada törətdiyi hərbi cinayətlər və insanlığa qarşı cinayətlərə görə həbs olunmasına order verib. İsrail də Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində soyqırım işi ilə qarşı-qarşıyadır.
Qəzza şəhərindəki qırğın soyqırımda dönüş nöqtəsidir, çünki İsrail hakimiyyəti artan beynəlxalq etirazlara baxmayaraq, ərazini yenidən işğal etmək üçün uzunmüddətli planlarını açıq şəkildə göstərir.