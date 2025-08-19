ELM VƏ TEXNOLOGİYA
1 dəqiqə oxuma
Əminə Ərdoğan da “NEXT Sosial” platformasına qoşuldu
Ölkənin birinci xanımının ilk paylaşımında milli sosial şəbəkənin etibarlı və müstəqil rəqəmsal platforma olduğu vurğulandı
Əminə Ərdoğan da “NEXT Sosial” platformasına qoşuldu
NEXT Sosyal / AA
12 saat əvvəl

16 avqust tarixində Türkiyənin yerli sosial media platforması “NEXT Sosial” bir milyon istifadəçini aşaraq sürətlə böyüməyə davam edir. Prezidentin həyat yoldaşı Əminə Ərdoğan da platformada ilk paylaşımını edərək həyəcanını və təşəkkürlərini bölüşüb.

Ölkənin birinci xanımı Ə.Ərdoğan paylaşımında yazıb: “#NSosial-dan salam! Yerli, milli və müstəqil sosial şəbəkəmizdə yer almaqdan böyük bir həyəcan hissi keçirir, xalqımıza bu qüruru yaşadan hər kəsə sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Bizə məxsus bu etibarlı rəqəmsal dünyada birlikdə düşünəcək, yaradacaq və gələcəyi ortaq dəyərlərimiz əsasında formalaşdıracağıq.”

Əminə Ərdoğanın paylaşımı, ölkə başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın platformada öz hesabını açmasından bir gün sonra edilib.

Tövsiyə edilən

Xəbər verildiyi kimi, Türkiyə Texnologiya Komandası (T3) Vəqfinin təşəbbüsü ilə yaradılan “NSosial” qlobal platformalara “təmiz və təhlükəsiz” alternativ kimi təqdim olunur. Mobil tətbiq platformlarında sürətlə yüksələn proqram qısa müddət öncə “sosial şəbəkə” kateqoriyasında ən populyar pulsuz tətbiqlər arasında yerini tutub.

Beta mərhələsindən bəri sürətlə inkişaf edən “NEXT Sosial” istifadəçilərə xəbər, texnologiya, həyat tərzi və gündəlik mövzularla bağlı fikirlərini və məzmunlarını paylaşmaq imkanı yaradır.

Prezidentin və Əminə Ərdoğanın dəstəyi platformanın tanıdılmasına mühüm təkan verib və Türkiyənin milli rəqəmsal təşəbbüslərini gücləndirib.

MƏNBƏ:TRT
Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us