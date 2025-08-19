16 avqust tarixində Türkiyənin yerli sosial media platforması “NEXT Sosial” bir milyon istifadəçini aşaraq sürətlə böyüməyə davam edir. Prezidentin həyat yoldaşı Əminə Ərdoğan da platformada ilk paylaşımını edərək həyəcanını və təşəkkürlərini bölüşüb.
Ölkənin birinci xanımı Ə.Ərdoğan paylaşımında yazıb: “#NSosial-dan salam! Yerli, milli və müstəqil sosial şəbəkəmizdə yer almaqdan böyük bir həyəcan hissi keçirir, xalqımıza bu qüruru yaşadan hər kəsə sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Bizə məxsus bu etibarlı rəqəmsal dünyada birlikdə düşünəcək, yaradacaq və gələcəyi ortaq dəyərlərimiz əsasında formalaşdıracağıq.”
Əminə Ərdoğanın paylaşımı, ölkə başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın platformada öz hesabını açmasından bir gün sonra edilib.
Xəbər verildiyi kimi, Türkiyə Texnologiya Komandası (T3) Vəqfinin təşəbbüsü ilə yaradılan “NSosial” qlobal platformalara “təmiz və təhlükəsiz” alternativ kimi təqdim olunur. Mobil tətbiq platformlarında sürətlə yüksələn proqram qısa müddət öncə “sosial şəbəkə” kateqoriyasında ən populyar pulsuz tətbiqlər arasında yerini tutub.
Beta mərhələsindən bəri sürətlə inkişaf edən “NEXT Sosial” istifadəçilərə xəbər, texnologiya, həyat tərzi və gündəlik mövzularla bağlı fikirlərini və məzmunlarını paylaşmaq imkanı yaradır.
Prezidentin və Əminə Ərdoğanın dəstəyi platformanın tanıdılmasına mühüm təkan verib və Türkiyənin milli rəqəmsal təşəbbüslərini gücləndirib.