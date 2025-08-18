ELM VƏ TEXNOLOGİYA
Ərdoğan "NEXT Sosyal" media platformasında ilk paylaşımını etdi
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkənin sürətlə böyüyən yerli sosial media platforması "NEXT Sosyal" şəbəkəsində ilk paylaşımını etdi
Türk sosial media platforması "NEXT Sosyal" / AA
18 avqust 2025 г.

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkənin sürətlə böyüyən yerli sosial media platforması "NEXT Sosyal" şəbəkəsində ilk paylaşımını etdi.

Ərdoğanın ilk paylaşımı Türkiyənin yeni sosial media platforması olan "NEXT Sosyal" şəbəkəsində bir milyondan çox istifadəçiyə çatdığı və onlayn tətbiq mağazası reytinqində zirvəyə yüksəlməsilə üst-üstə düşdü.

Şair Erdem Bayazıtın “Sənə, Mənə, Vətənimə, Ölkəmin İnsanlarına Dair” adlı şeirindən bir misra sitat gətirən Ərdoğan təqibçilərə "Beton divarlar arasında çiçək açdı" sözləri ilə təqibçilərinə "Hazırsınız mı?" sualını verdi.

Dövlət başçısı paylaşımına “Başlayırıq” həştəqi ilə yanaşı Türkiyə bayrağı, dünya və raket emojilərini də əlavə edib.

"NEXT Sosyal" nədir?

Bu paylaşım Türkiyə Texnologiya Komandası (T3) Vəqfinin rəhbərliyi altında hazırlanan "NEXT Sosyal" platforması istifadəçi sayının bir milyonu istifadəçini ötməsindən sonra edildi.

"NEXT Sosyal"ın 1 milyon istifadəçiyə çatdığı xəbəri avqustun 16-sı TEKNOFEST İdarə Heyətinin sədri və T3 Vəqfi Mütevelli Heyətinin sədri Selçuk Bayraktar tərəfindən açıqlandı.

Qlobal platformalara "təmiz və təhlükəsiz" alternativ kimi təqdim edilən "NEXT Sosyal" yaxın zamanda mobil proqramlar mağazalarında sürətlə reytinq qazandı və bu yaxınlarda "sosial şəbəkə" kateqoriyasında ən populyar pulsuz proqram kimi seçildi.

Beta versiyasından sonra sürətlə böyüyən platforma istifadəçilərin xəbərlər, texnologiya, həyat tərzi və aktual hadisələrlə bağlı fikirlərini və məzmununu paylaşa biləcəkləri bir proqram təqdim edir.

Prezidentin dəstəyi "NEXT Sosyal" üçün simvolik bir dəstək oldu və Türkiyənin yerli olaraq inkişaf etdirilən rəqəmsal platformaları dəstəkləmək səylərini gücləndirdi.

