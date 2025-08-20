Türkiyə yollarındakı elektrikli avtomobillərin sayı 289 minə çatarkən, hibrit avtomobillərin sayı isə iyul ayı etibarilə 600 minə yaxınlaşıb. Bu göstəricilər, Türkiyə avtomobil bazarının sürətlə elektrikli nəqliyyat vasitələrinə doğru dəyişdiyini ortaya qoyur.
Türkiyə Statistika İdarəsi (TÜİK) tərəfindən açıqlanan rəqəmlərə görə, ölkə yollarındakı elektrikli avtomobillərin sayı iyul ayının sonu etibarilə 120,6 faiz artaraq 289 min 457-ə yüksəlib. Beləliklə, elektromobillərin sayı cəmi bir il ərzində iki dəfə artıb.
Bu artım istehlakçı seçimlərindəki sürətli dəyişikliyi əks etdirir. Həmin dəyişiklik həm də Türkiyənin inkişaf edən şarj infrastrukturu və ölkənin yerli istehsal elektromobil markası “Togg”un satışa çıxarılması ilə dəstəklənir.
Qeyd edək ki, iyul ayında ölkə üzrə qeydiyyatda olan 16,8 milyon minik avtomobilinin 1,7 faizini elektrikli avtomobillər təşkil edib. Bu göstərici, 2015-ci ildə ölkədə cəmi 565 elektrikli avtomobilin olduğu halda, ötən ay ilk dəfə 250 min səviyyəsini aşaraq yeni bir mərhələyə çatıb.
Hibrit avtomobillər elektromobillər ilə yanaşı yüksəlişdədir
Hibrit avtomobillərin sayı da sürətlə artır. 2011-ci ildə ölkədə cəmi 23 hibrit avtomobil mövcud olduğu halda, bu rəqəm 2023-cü ilin sonunda 222 min 328-ə yüksəlib. 2024-cü ildə isə təxminən ikiqat artaraq 391 min 269-a çatıb.
2023-cü ilin sonunda hibrit avtomobillər bütün minik avtomobillərinin 2,4 faizini təşkil edirdi. Cari ilin iyul ayı etibarilə ölkədə hibrit avtomobillərin sayı 556 min 995-ə çatıb. Bununla da hibritlər bütün minik avtomobillərinin 3,3 faizini təşkil edib.
Mütəxəssislər hesab edir ki, həm elektrikli, həm də hibrit avtomobillərin sürətlə artması Türkiyənin avtomobil bazarının dəyişdiyini göstərir. Qlobal və yerli siyasətlərin dəstəyi ilə bu tendensiyanın davam edəcəyi, yaxın illərdə elektrikli nəqliyyat vasitələrinin bazarda daha böyük paya sahib olacağı proqnozlaşdırılır.