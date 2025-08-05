SİYASƏT
2 dəqiqə oxuma
ABŞ İsraili boykot edənlərə yardım məhdudiyyətini ləğv etdi
İsraili boykot edən ştatlara yardımın dayandırılması ilə bağlı qərar ictimai təzyiqlər səbəbilə qüevvədən düşürülüb
ABŞ İsraili boykot edənlərə yardım məhdudiyyətini ləğv etdi
ABŞ / Reuters
5 avqust 2025 г.

ABŞ administrasiyası İsrail və onun şirkətlərinə qarşı boykot tətbiq edən ştatlara 1,9 milyard dollar dəyərindəki yardım vəsaitini dayandıran qərarı ləğv edib.

Mübahisəli qərar bu ilin aprel ayında ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Departamentinin (DHS) təqdim etdiyi sənədlərə əlavə edilmişdi. Həmin qərara əsasən, yardım almaq istəyən qurumlar İsraili və ya İsraillə əməkdaşlıq edən şirkətləri boykot etmək təşəbbüslərini dəstəkləməməli idi.

Lakin avqustun 1-də elan olunan 11 yeni federal qrantda sözügedən maddə səssiz şəkildə sənədlərdən çıxarılıb.

ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Departamenti məsələ ilə bağlı “X” platformasında yayımladığı açıqlamada bildirib ki, hazırda qüvvədə olan heç bir qrant proqramında İsraillə bağlı məhdudlaşdırıcı şərt yoxdur. Ancaq bununla yanaşı, boykot və sanksiya kampaniyaları ilə bağlı mövcud ayrı-seçkilik əleyhinə qanunlar, o cümlədən antisemitizmə qarşı tədbirlər qüvvədə qalacaq.

recommended

“Heç bir ştat maliyyə itkisinə məruz qalmayıb və yeni hər hansı bir məhdudiyyət tətbiq edilməyib. Lakin irqçi ayrı-seçkiliklə məşğul olan heç bir qurum federal büdcədən vəsait almamalıdır”, - departamentin açıqlamasında deyilir.

Açıqlamada həmçinin vurğulanıb ki, Federal Fövqəladə Hallar Agentliyi (FEMA) tərəfindən verilən yardımlar siyasi mövqelərlə deyil, yalnız qüvvədə olan qanunlarla tənzimlənir.

Qeyd edək ki, agentlik tərəfindən verilən yardımlar ərzaq və sığınacaq dəstəyi, liman təhlükəsizliyi və axtarış-xilasetmə əməliyyatları kimi bir çox həyati məsələlərə təsir göstərirdi.

Bu yardımların verilməsinə məhdudiyyət yaradan qərar D.Trampın öz tərəfdarları arasında da ciddi narazılıq doğurmuşdu.

MƏNBƏ:TRT Global
Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us