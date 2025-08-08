Yaponiyanın Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus iki esmines Hind–Sakit okean missiyası çərçivəsində Yeni Zelandiyanın paytaxtı Vellinqtona çataraq bölgədə əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində mesaj verib.
Avqustun 8-də (bu gün) Vellinqton limanına daxil olan “JS Ise” və “JS Suzunami” esminesləri 500-dən çox heyət üzvü ilə Yeni Zelandiya Donanmasına aid “HMNZS Canterbury” gəmisi tərəfindən müşayiət olunub. Gəmilər Sidney şəhərində keçirilən Yeni Zelandiya, Avstraliya və digər ölkələrin qoşulduğu hərbi təlimlərdən sonra bu səfərə çıxıb.
Vellinqton səfəri rəsmi-protokol xarakteri daşısa da müşahidəçilər bunu ABŞ-ın müttəfiqi olan Yaponiyanın bölgədə, xüsusilə də Yeni Zelandiya ilə hərbi əməkdaşlığı dərinləşdirmək cəhdinin bir hissəsi kimi qiymətləndirir.
Bu təşəbbüslə bağlı Yaponiyanın Yeni Zenlandiyadaki səfiri Makoto Osava jurnalistlərə açıqlamasında deyib: “Müdafiə qüvvələrimiz təkcə Yeni Zelandiya və Avstraliya ilə deyil, həm də bir çox Sakit okean adası dövləti ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirir. Əsas məqsədimiz azad və açıq Hind–Sakit okean bölgəsidir.”
Bu açıqlama Avstraliya hökumətinin Yaponiya mərkəzli “Mitsubishi Heavy Industries” şirkətinin alman rəqibini geridə qoyaraq Avstraliya üçün hərbi gəmilər inşa etmək tenderini udduğunu elan etməsindən sonra səslənib. Rəsmi Kanberra bu müqaviləni iki ölkə arasında ən böyük müdafiə sənayesi sazişi adlandırıb.
Son illərdə xarici siyasətində dəyişiklik edərək Sakit okean əməkdaşlığına və təhlükəsizliyinə daha çox önəm verməyə başlayan Yeni Zelandiya Asiya ilə strateji və hərbi əlaqələrini də gücləndirməyə çalışır. İyul ayında Yaponiya ilə müdafiə logistikası üzrə razılaşma istiqamətində danışıqlar başladığı açıqlanıb. Bu saziş iki ölkənin ordularının birgə fəaliyyətini asanlaşdırmağı hədəfləyir.
Qeyd edək ki, Yaponiya hərbi gəmiləri Sakit okeanın cənubuna nadir hallarda səfər edir. Lakin Yeni Zelandiyanın strateji əhəmiyyətli suları, Avstraliya və kiçik ada dövlətləri ilə birlikdə beynəlxalq güclərin artan rəqabət meydanına çevrilib. Bu, Pekin rəhbərliyi ilə Qərb ölkələri arasında nüfuz mübarizəsini daha da kəskinləşdirir.
Fevral ayında Çin Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus freqatların Yeni Zelandiya ilə Avstraliya arasındakı Tasman dənizində keçirdiyi döyüş atışları bölgədə uçuş marşrutlarının qısa müddətə dəyişdirilməsinə səbəb olmuş, nəticədə hər iki ölkənin hökuməti yüksək xəbərdarlıq vəziyyətinə keçmişdi.
Yeni Zelandiya Ordusunun məlumatına görə, Yaponiyaya məxsus hərbi gəmi Vellinqton limanını sonuncu dəfə 1936-cı ildə ziyarət edib.