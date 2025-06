ŞƏRHLƏR 2 dəqiqə oxuma Leroy Sane "Qalatasaray"a transfer oldu “Qalatasaray”da Qeorqe Haci (Gheorghe Hagi), Didye Droqba (Didier Drogba), Uesli Sneyder (Wesley Sneijder), Kladio Taffarel (Claudio Taffarel) və Fernando Muslera kimi dünya futbol ulduzları oynayıblar Paylaş

The 29-year-old German Sane is welcomed in Istanbul with great enthusiasm by the Galatasaray fans. / Anadolu Agency