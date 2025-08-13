Suriya dövlət mediası İsrail hərbi karvanının Turneytra vasitəsilə Haderə doğru irəlilədiyini, başqa bir konvoyun isə Kuneytra şəhəri ərazilərində cənubunda hərəkət etdiyini bildirib.
İsrail qüvvələri Suriyanın cənub-qərbindəki Kuneytranın şimalındakı iki qəsəbəyə daxil olaraq ölkənin suverenliyini növbəti dəfə pozub.
Suriya dövlət televiziyası "El-İhbariyə" özünün X platformasında paylaşımda “İsrail işğalçı qüvvələrinin patrulu Kuneytranın şimalında yerləşən Turneytra rayonuna daxil olub” deyib.
Paylaşımda patrulun "rayon meydanında dayandığını və daha sonra Kuneytra şəhərinin şimalındakı Hader rayonuna tərəf getdiyini" bildirib, lakin əlavə məlumat verməyib.
Telekanal həmçinin bildirib ki, daha bir İsrail hərbi karvanı Kuneytra şəhəri ərazilərinin cənubundakı Tel əl-Əhmər əl-Qərbidən əl-Əsbah kəndinə doğru hərəkət edir və bu da yerli sakinlərin narahatlığına səbəb olub.
2024-cü ilin dekabrında Bəşər Əsəd hakimiyyətinin devrilməsindən sonra İsrail Suriyanın Qolan yüksəkliklərindəki işğalını genişləndirərək, silahlardan təmizlənmiş bufer zonasını ələ keçirib. Bu addım 1974-cü ildə Suriya ilə imzalanmış Hakimiyyətin Bölgüsü sazişinin əsaslarını pozub.
Hazırlanan hesabatlara görə, İsrail həmçinin Suriya ərazisində hərbi hədəflərə, o cümlədən döyüş təyyarələri, raket sistemləri və hava hücumundan müdafiə obyektlərinə yüzlərlə hava zərbəsi endirib.