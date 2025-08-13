Ukrayna nümayəndə heyətindən AFP-yə verilən məlumata əsasən, Volodimir Zelenski avqustun13-də (bu gün) Berlinə gələrək Avropadakı müttəfiqləri və ABŞ prezidenti Donald Tramp ilə keçirəcəyi görüş öncəsi hazırlıqlara başlayıb.
V.Zelenski və Avropa liderləri D.Tramp ilə müzakirələr apararaq onu Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə yaxın vaxtlarda keçirəcəyi zirvədə Ukraynanın maraqlarına hörmət etməyə razı salmağı ümid edirlər.
Almaniyanın ictimai yayım qurumu ARD-nin hökumət rəsmilərinə istinadla verdiyi xəbərə görə, V.Zelenski kansler Fridrix Merts ilə görüşdən sonra Federal Kanslerlikdə D.Tramp ilə keçiriləcək kritik videokonfransa qatılacaq.
Yerli vaxtla saat 15:00-da (13:00 GMT) keçiriləcək videokonfransda D.Trampın ABŞ-ın Alyaska ştatında avqustun 15-də V.Putin ilə nəzərdə tutduğu görüş öncəsi Qərb müttəfiqləri ilə ortaq mövqe müəyyənləşdirməsi planlaşdırılır.
Avropa və Ukrayna rəsmiləri D.Trampdan Ukrayna müharibəsi ilə bağlı hər hansı razılaşmanın Kiyev rəhbərliyinin açıq razılığı olmadan əldə edilməyəcəyinə dair qəti təminatlar almaq istəyindədir.
Almaniya hökumət mənbələrinin bildirdiyinə görə, avqustun 13-də (bu gün) D.Tramp ilə keçiriləcək videokonfransdan əvvəl, saat 14:00-da (12:00 GMT) kansler F.Merts və V.Zelenski Avropa liderləri ilə ortaq yanaşmanın müəyyən edilməsi haqqında videokonfrans keçirib.
Toplantıda Ukraynanın əsas dəstəkçiləri olan Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya, Polşa və Finlandiyanın dövlət və hökumət başçıları, eləcə də Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen, Avropa Şurasının sədri Antonio Kosta və NATO baş katibi Mark Rutte iştirak edəcək.