İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahu Fələstin dövləti torpaqlarını, həmçinin İordaniya və Misirin bəzi ərazilərinin də daxil olduğu, “Böyük İsrail” adlanan məqsədə sadiq olduğunu bəyan edib. O, bunu “nəsillər boyu davam edəcək tarixi və mənəvi missiya” kimi xarakterizə edib.
B.Netanyahu İsrailin “i24NEWS” televiziya kanalına müsahibəsində, hökumətinin Qəzzanın qalan hissəsinə qarşı hərbi əməliyyatlara hazırlaşdığı bir vaxtda belə deyib:
“Bura gəlməyi xəyal edən yəhudi nəsillər vardı, bizdən sonra da gələcək nəsillər olacaq.”
Qeyd edək ki, “Böyük İsrail” (Eretz Yisrael HaShlema) anlayışı 1967-ci il ərəb–İsrail müharibəsindən sonra İsrailin işğal etdiyi Şərqi Qüds, İordan çayının qərb sahili, Qəzza, Misirin Sina yarımadası və Suriyanın Qolan təpələrini ifadə etmək üçün işlədilir. Likud Partiyasının ideoloji qurucularından Vladimir (Zeev) Jabotinski kimi sionistlər isə bu anlayışı indiki İordaniya torpaqlarını da əhatə edəcək şəkildə genişləndiriblər.
Müsahibə zamanı sabiq Knesset üzvü Şaron Qal B.Netanyahuya “Böyük İsrail”i təsvir edən bir muska göstərib. Baş nazir isə “Çox sadiqəm” cavabını verib. Bu anlayış, Likudun siyasi xəttinin əsasını təşkil edən revizionist sionizmin bir parçasıdır.
B.Netanyahu dəfələrlə Fələstin dövlətinin yaradılmasına qarşı çıxıb. Tənqidçilər hökumətin qanunsuz yaşayış məntəqələrini genişləndirmə siyasətinin məhz bu məqsədi həyata keçirdiyini və nəticədə “faktiki vəziyyətlə” məskunlaşmağa yararlı Fələstin dövlətinin mümkünsüz hala gətirildiyini bildirirlər. Bəzi analitiklər Qəzzada davam edən soyqırımı bu planın sürətləndirilməsi kimi qiymətləndirir. Onların fikrincə, hökumət “maksimum torpaq, minimum ərəb” prinsipini güdür.
Bundan əlavə, B.Netanyahu avqustun 12-də bildirib ki, Fələstinlilərin mühasirədə olan Qəzzanı tərk etməsinə icazə veriləcək: “Əvvəlcə döyüş bölgələrindən, ümumilikdə isə regiondan çıxmaq istəyənlərə bu imkanı verəcəyik. Bunu Qəzza daxilində döyüşlər davam edərkən təmin edəcəyik, həmçinin Qəzzanı tərk etmələrinə də qətiyyən mane olmayacağıq.”