Rusların müharibədən sonrakı vəziyyətə hazırlaşdığına dair heç bir əlamət olmadığını bildirən Zelenski Putinin ABŞ-la görüşünü şəxsi qələbəsi kimi qələmə verməkdə qərarlı olduğunu bildirib.
Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Rusiya prezidenti Vladimir Putinin atəşkəs əvəzinə “yeni hücum əməliyyatlarına” hazırlaşdığını iddia edib.
Avqustun 11-də gecə etdiyi çıxışda Zelenski "Rusların müharibədən sonrakı vəziyyətə hazırlaşması ilə bağlı zərrə qədər əlamət yoxdur" deyib.
Ukrayna lideri bəyan edib ki, kəşfiyyat və hərbi hesabatlar göstərir ki, Putin “yalnız ABŞ-la görüşü şəxsi qələbəsi kimi təqdim etməyə fokuslanıb və bundan sonra o, Ukraynaya qarşı eyni təzyiqi tətbiq edərək əvvəlki kimi hərəkət etməyə davam edəcək”.
Zelenski Rusiyanın sülhə hazırlaşdığına dair “heç bir əlamətin” olmadığını vurğulayaraq qeyd edib ki, qoşunların yerdəyişməsi yeni hücumlara hazırlıqdan xəbər verir.
“Əgər kimsə sülhə hazırlaşırsa, bu, edəcəyi iş deyil”, - deyən Ukrayna prezidenti əlavə edib ki, Kiyev administrasiyası müttəfiqlərini döyüş meydanındakı vəziyyət, diplomatik proseslər və Rusiyanın gələcək planları barədə məlumatlandırmaqda davam edir.
Alyaska sammiti
Qeyd edək ki, keçən həftə ABŞ prezidenti Donald Tramp Ukraynada müharibəyə son qoymaq məqsədi daşıyan danışıqlar üçün Alyaskada keçiriləcək sammitdə Putini qonaq edəcəyini açıqlamışdı.
Avropa liderləri Putinin Trampla əməkdaşlıq edəcəyindən və qəbuledilməz güzəştlərə gedəcəyindən narahat olaraq avqustun 13-də həm Zelenski, həm də Trampla ayrıca görüşməyi planlaşdırırlar.
Tramp ərazi mübadiləsinin zəruri olacağını söyləyib, lakin sonradan Zelenski bu ehtimalı qəti şəkildə rədd edib.
Almaniya kansleri Fridrix Merts avqustun 13-də Fransa, Britaniya və digər Avropa liderlərini, həmçinin Aİ və NATO rəsmilərini virtual görüşə dəvət edib.
Mertsin ofisinin yaydığı bəyanatda müxtəlif sessiyalardan ibarət olacaq video konfransda "Rusiyaya təzyiqin artırılması variantları" və "mümkün sülh danışıqlarına hazırlıq və bununla bağlı ərazi iddiaları və təhlükəsizlik məsələləri"nin müzakirə olunacağı bildirilib.