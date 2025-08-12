Avqustun 15-də Vladimir Putinlə görüşməsi planlaşdırılan Tramp sammiti Rusiya liderinin Ukraynada müharibəyə son qoymaq ideyalarını ölçmək üçün “nəbz testi” kimi xarakterizə edir.
Rusiya və ABŞ prezidentlərinin görüşündən bir neçə gün əvvəl Ukrayna hərbçiləri və analitikləri Rusiya qüvvələrinin cəbhə xəttinin dar, lakin əhəmiyyətli hissəsində sürətlə irəlilədiyini bildiriblər.
2022-ci ildə Ukraynaya qarşı "xüsusi hərbi əməliyyata" başlayan Moskva ordusu son aylarda geniş cəbhə xəttində baha başa gələn, lakin tədricən qazanc əldə edib. Rusiya Ukraynanın 4 bölgəsini ilhaq etdiyini iddia edir, amma bu ərazilərə nəzarəti saxlamaq üçün toqquşmalar davam edir.
Ukrayna ordusu Donetsk vilayətinin Kuçeriv Yar kəndi ətrafında toqquşmaların baş verdiyini və Rusiyanın irəliləyiş əldə etdiyini etiraf edib.
Ukrayna ordusu ilə sıx əlaqələri olan "DeepState" bloqu Rusiyanın iki gündə təxminən 10 kilometr (6 mil) irəlilədiyini bildirib.
Hazırda Rusiyanın nəzarətində olan dəhliz mülki əhalinin qaçdığı və Rusiya pilotsuz təyyarələrinin hücumlarına məruz qalan mədən şəhəri Dobropillya üçün təhlükə yaradır.
Donetsk vilayətində Ukraynanın əlində qalan sonuncu böyük şəhər ərazilərindən biri olan dağıdılmış Kostiantynivka şəhəri üçün də vəziyyət oxşardır.
Məşhur hərbi bloger Sternenko "Telegram"da yazıb ki, Rusiya qüvvələri irəliləyiş zamanı Donetskdə əsas əhali mərkəzlərini birləşdirən magistralın hissələrinə nəzarəti ələ keçirib.
"Vəziyyət kritikdir" deyə Sternenko əvvəlki paylaşımında qeyd edib.
ABŞ-da yerləşən Müharibə Araşdırmaları İnstitutu isə vəziyyəti belə qiymətləndirib: “Rusiya təxribat və kəşfiyyat qruplarının Dobropilya yaxınlığındakı ərazilərə sızdığı bildirilir.
Orda “Rusiyanın Dobropillya bölgəsindəki irəliləyişlərini əməliyyat səviyyəsində adlandırmaq hələ tezdir”, deyilib və bildirilib ki, qarşıdakı günlər hücumu dəf etmək üçün kritik olacaq.
ABŞ prezidenti Donald Tramp avqustun 15-də baş tutacaq Vladimir Putinlə görüşünü Rusiya liderinin Ukraynada müharibəyə son qoymaq ideyalarını anlamaq məqsədi daşıyan “nəbz testi görüşü” kimi qiymətləndirib.
Digər tərəfdən, Avropa liderləri Kiyevin maraqlarının qorunmasını təmin etmək üçün tədbirlər görürlər.