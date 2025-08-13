Rəsmi Pxenyanın bəyanatında bildirilib ki, İsrail Nazirlər Kabinetinin bu qərarı beynəlxalq hüququ pozur və Fələstin ərazisini ələ keçirmək üçün "" niyyətləri ortaya qoyur.
Şimali Koreya İsrailin mühasirəyə alınmış Qəzzanı ilhaq və tamamilə işğal etmək planını pisləyib.
Şimali Koreya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü avqustun 12-də "Korean Central News Agency"yə bildirib ki, İsrail Nazirlər Kabinetinin Fələstindəki Qəzza şəhərini tamamilə işğal etmək "qərarı" beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulmasıdır.
Pxenyanın bəyanatı İsrailin Müharibə Nazirləri Kabinetinin avqustun 8-də Baş nazir Benyamin Netanyahunun Qəzzanı tamamilə yenidən işğal etmək üçün mərhələli planını təsdiqlədikdən sonra verilib.
Sözçü bu addımın “İsrailin beynəlxalq səviyyədə tanınmış Fələstin ərazilərini ələ keçirmək niyyətini açıq şəkildə nümayiş etdirdiyini” bildirib və Qəzzanın Fələstin ərazisinin ayrılmaz hissəsi olduğunu vurğulayıb.
Şimali Koreyanın açıqlamasında “Qəzzada humanitar böhranı dərinləşdirən və Yaxın Şərqdə sülh və sabitliyi ehtiyatsızlıqla pozan bu torpaq zəbt cinayətini qətiyyətlə pisləyir və rədd edir” deyilib.
Sözçü əlavə edib ki, İsraili fələstinlilərə qarşı qanunsuz silahlı hücumlarını dərhal dayandırmağa və Qəzzanı tamamilə tərk etməyə çağırırıq.
İsrailin Qəzzada soyqırımı
İsrail mühasirəsindəki Qəzzada törətdiyi qırğında əksəriyyəti qadın və uşaqlar olmaqla 61.500-dən çox fələstinlini qətlə yetirib.
Fələstinin rəsmi xəbər agentliyi WAFA-nın məlumatına görə, təxminən 11.000 fələstinlinin dağılmış evlərin dağıntıları altında qaldığı təxmin edilir.
Bununla belə, ekspertlər bildirirlər ki, əsl ölənlərin sayı Qəzza rəsmilərinin bildirdiyindən qat-qat çoxdur və 200 minə yaxın ola bilər.
Soyqırım zamanı İsrail mühasirəyə alınmış Qəzzanın böyük bir hissəsini viran qoyaraq, demək olar ki, bütün əhalini köçkün vəziyyətinə salıb.
Keçən ilin noyabrında Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu və keçmiş müdafiə naziri Yoav Gallantın Qəzzada törətdiyi hərbi cinayətlər və insanlığa qarşı cinayətlərə görə həbs olunmasına order verib.
İsrail həmçinin mühasirədə olan ərazilərdə fələstinlilərə qarşı apardığı müharibəyə görə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində soyqırım işi ilə qarşı-qarşıyadır.