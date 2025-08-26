Venesuela daxili işlər naziri avqustun 25-də bəyan edib ki, Kolumbiya ilə sərhəd əyalətlərə 15 min hərbçi yerləşdiriləcək.
Venesuela dövlət rəsmilərindən Diosdado Kabelo açıqlamasında, bu yerləşdirmənin məqsədinin “sülhü təmin etmək” və bölgədəki cinayət qruplarına qarşı mübarizə aparmaq olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, əməliyyatlarda hərbi hava qüvvələri, pilotsuz uçuş aparatları və sahil patrul xidmətindən stifadə ediləcək.
Qeyd edək ki, belə bir addım ABŞ prezidentinin Nikolas Maduronun yaxalanmasına kömək edəcək məlumat üçün mükafatı 50 milyon dollara qaldırması və Karib hövzəsinə hərbi qüvvələr göndərməsi fonunda atılıb.
D.Kabelo Kolumbiya hakimiyyətini də sərhəd bölgəsində cinayət törətməyə çalışan şəxslərə qarşı eyni addımlar atmağa çağırıb: “Cinayətkarlarla, cinayət şəbəkələri ilə əlaqəsi olan hər kəs məsuliyyət daşımalıdır. Biz də öz məsuliyyətimizi üzərimizə götürəcəyik. 15 min əsgər polis qüvvələrinin tam dəstəyi ilə fəaliyyət göstərəcək. Bu birgə səydir. Hazırda əməliyyatlar aparılır və bəzi cinayətkar qrupları məhv etdiyimizi təsdiqləyirəm”, – deyə o bildirib.
Xatırladaq ki, ABŞ Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin (DEA) rəhbəri Terri Koul Venesuela hökumətinin kolumbiyalı silahlı qrupların meksikalı kartellərə rekord həcmdə kokain çatdırmasına kömək etdiyini iləri sürmüşdü. Lakin həm N.Maduro, həm də D.Kabelo bütün ittihamları təkzib edir.
ABŞ-a dəstək olaraq Fransa da Karib hövzəsində nəzarəti artırmaq qərarına gəlib. Rəsmi Paris Qvadelupa adasındakı müstəmləkə ərazilərinə əlavə hərbi gəmilər göndərib.