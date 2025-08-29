Argentina prezidenti Xavyer Miley avqustun 28-də siyasi rəqiblərinə sərt cavab verərək, bacısı və digər yaxın əhatəsinə qarşı irəli sürülən iddiaları rədd edib. Onların ölkənin Əlillər Agentliyindəki rüşvət sxemindən fayda götürdükləri iddia olunur.
Korrupsiya qalmaqalı ilə bağlı ilk geniş açıqlamasında X.Miley rəqiblərinin ona və partiyasına qarşı qarayaxma kampaniyası aparmaqda günahlandırıb.
“Bu həftə baş verənlər keçmiş siyasi elitanın uzun illərdir davam etdirdiyi planın bir hissəsidir”, – deyə X.Miley bildirib.
Ölkədə baş verən korrupsiya qalmaqalı X.Mileyi müdafiə mövqeyinə çəkilməyə vadar edib. Belə bir vəziyyət, iki mühüm seçki qabağı siyasi gedişatın intensivləşdiyi bir vaxtda onun partiyasının ictimai dəstəyini zəiflətmə təhlükəsi yaradır.
Ölkənin ən böyük əyaləti olan Buenos-Ayresdə xüsusilə də X.Mileyin rəqiblərinin illərdir qalası hesab olunan bölgədə 7 sentyabrda şəhər məclis üzvləri və əyalət deputatları seçiləcək.
Oktyabrda isə ölkə parlament arası seçkilərə gedəcək. X.Miley burada müxalifətin nəzarətində olan Konqresdəki azlıq mövqeyini gücləndirməyi hədəfləyir.
Hər iki seçki iqtisadi artımın dayanması, valyuta rezervinin azalması və orta maaşların X.Mileydən əvvəlki dövürdə olan səviyyənin gerisində qalması kimi məsələlər, özünü “anarxist kapitalist” kimi tanıdan prezident üçün bir növ referendum xarakteri daşıyır.
Səs yazıları və ittihamlar
Korrupsiya qalmaqalı ötən həftə yerli medianın Əlillər Agentliyinin sabiq direktoru Dieqo Spanyuolonun prezidentin bacısı və yaxın müşaviri Karina Miley, eləcə də digər yüksək vəzifəli şəxslərlə rüşvət planını müzakirə etdiyini iddia edən səs yazılarını dərc etməsilə üzə çıxıb. Bu sxemin ayda 800 min dollara qədər qazanc gətirdiyi iddia olunur.
X.Miley səs yazılarının dərcindən sonra D.Spanyuolonu vəzifəsindən azad edib. Hazırda həmin materiallarla bağlı araşdırma aparılır, lakin prokurorlar hələ rəsmi ittiham irəli sürməyiblər.
Prezident mövzu ilə bağlı günlərlə davam edən susqunluğunu avqustun 27-də bir seçki aksiyasında pozaraq, jurnalistin sualına ittihamları rədd etməklə cavab verib. Lakin az sonra o, etirazçıların prezidentin kortejinə daş atması səbəbilə tədbirdən təxliyə olunub.
Avqustun 28-də ticarət məsələləri üzrə konfransında iş adamları qarşısında daha geniş açıqlamalar verən X.Miley deyib: “Bu məsələyə aydınlıq gətirmək məhkəmələrin işidir və biz onların əmrinə tabeyik. Ancaq hakimlərin cinayətləri araşdırmaq əvəzinə, ən köhnəlmiş siyasi oyunlarla vaxt itirməyə məcbur qalmalarından təəssüf hissi keçirirəm.”