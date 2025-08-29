“New York Times” qəzetinin xəbərinə görə, İsrailin Qəzza şəhərini işğal planları təxminən iki illik müharibədən sonra yorğunluq və məyusluğu səbəb göstərərək daha çox ehtiyat əsgərin xidmətə gəlməkdən imtina etməsi nəticəsində artan çətinliklərlə üzləşib.
Xatırladaq ki, İsrail hökuməti avqustun 8-də Qəzza şəhərinin işğal planını təsdiqləyib. Plana əsasən təxminən bir milyon fələstinlinin cənuba doğru zorla köçürülməsini, şəhərin mühasirəyə alınmasını və davam edən hücumların ardından şəhərə daxil olunması nəzərdə tutulur.
Qeyd edək ki, İsrail ordusu əlavə 60 min ehtiyatda olan əsgəri səfərbər etməyi və daha 20 min əsgərin xidmət müddətini uzatmağı planlaşdırır. Lakin rəsmilər əsgərlərin hərbi iştirakının azalması səbəbindən neçə nəfərin faktiki olaraq xidmət edəcəyi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik yaşayır.
Belə ki, əldə olunan məlumata görə, 40–50 faiz əsgərin xidməti çağırışa gəlmədiyini bildirib. Təxminən on zabit və əsgər isə şəxsi heyət çatışmazlığı yaşayan bölmələrin olduğunu deyib. Bir əsgər 100 nəfərlik bölüyün 60 nəfərə düşdüyünü bildirərkən, başqa bir əsgər dəstəsinin ancaq yarısının son səfərbərlik çağırışına cavab verdiyini açıqlayıb.
“New York Times” qəzetinin yaydığı xəbərə görə, İsrailin Baş Qərargah rəisi general-leytenant Eyal Zamir Baş nazir Benyamin Netanyahunun Qəzzanın mühasirəsini genişləndirmək qərarına qismən ehtiyatdakı əsgərlərin hazırlıq vəziyyəti ilə bağlı narahatlıqlar səbəbilə etiraz edib.
Qeyd edək ki, Qəzzanı işğal əməlyatının əvvəlində orduya könüllülərin də qoşulması ilə ehtiyat əsgərlərin iştirakı 100 faiz olaraq hesablanırdı. Lakin əməlyat müddətinin uzanması orduya qatılan əsgərlərin ailələrini, karyeralarını və psixoloji sağlamlıqlarını ciddi şəkildə zədələyib.
Bəzi ehtiyatdakı əsgərlər işğalın məqsədini itirdiyini və ya “artıq ədalətli olmadığını” söyləyərək ideoloji səbəblərlə xidmətə qatılmaqdan imtina etməyə başlayıb.
Ehtiyatda olan kapitan Ron Fayner hökumətin “əsirləri geridə buraxmaq bahasına belə döyüşü uzatdığını” deyərək hərbi xidmətə getməkdən imtina edib. Bu səbəbdən o, 25 gün həbs cəzasına məhkum edilib.
Ultra-ortodoks yəhudilərin hərbi xidmətdən azad olunması məsələsi ilə bağlı da narazılıqlar artır və ehtiyatdakı əsgərlər əksər yükün öz çiyinlərinə düşdüyünü deyir.