Tramp administrasiyası beynəlxalq tələbələrin, mədəni mübadilə proqramı iştirakçılarının və xarici jurnalistlərin ABŞ-da qalma müddətini məhdudlaşdıracaq yeni bir qayda təklif edib. Təklif, mövcud "status müddəti qədər" qalma tətbiqinə son qoymağı nəzərdə tutur.
Viza Məhdudiyyətləri
Federal Qeydiyyatda (Federal Register) dərc olunan təklifə əsasən, F (tələbə), J (mədəni mübadilə) və J (xarici jurnalist) vizalarının müddəti sabit bir dövrlə əvəz ediləcək:
Tələbələr və mübadilə iştirakçıları üçün qalma müddəti dörd illə məhdudlaşdırılacaq.
Xarici jurnalistlər üçün bu müddət 240 günə endiriləcək. Çin vətəndaşları üçün isə bu müddət yalnız 90 gün olacaq.
Hazırkı sistemə görə, viza sahibləri viza şərtlərini yerinə yetirdikləri müddətdə proqramları və ya işləri bitənə qədər ölkədə qala bilirdilər. Yeni qayda qüvvəyə minərsə, təhsilini və ya işini tamamlamaq üçün daha çox vaxta ehtiyacı olan şəxslər qalma müddətini uzatmaq üçün ərizə verməli olacaqlar.
"Viza sui-istifadəsi" iddiaları
Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyi (DTN) təklif edilən dəyişikliklərin "viza sui-istifadəsi" ilə mübarizə aparmaq və bu kateqoriyalar üzrə ölkəyə daxil olan şəxsləri "düzgün yoxlamaq və nəzarət etmək" məqsədi daşıdığını bildirib.
Tənqid və narahatlıqlar
Bu qayda beynəlxalq tələbə və jurnalistlərə etibar edən universitetlər və media təşkilatları arasında narahatlıq doğurub. Tənqidçilər dəyişikliyin girişdən əvvəl hərtərəfli yoxlamadan keçən şəxslər üçün qeyri-müəyyənlik və əlavə inzibati yük yaradacağını vurğulayırlar.
İctimaiyyətin təkliflə bağlı rəy bildirməsi üçün 30 gün vaxtı var. Rəylər Federal “eRulemaking” portalı vasitəsilə təqdim edilə bilər.
DTN qaydanı yekunlaşdırmadan əvvəl bütün rəyləri nəzərdən keçirəcək.