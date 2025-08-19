SİYASƏT
N.Maduro ABŞ təhdidlərinə qarşı milyonlarla adamı səfərbər edib
ABŞ-ın təzyiqlərinə cavab olaraq N.Maduro kəndli və fəhlə dəstələrini də daxil olmaqla milyonlarla milis gücünü ölkənin müdafiəsinə çağırdı
Venesuela / AP
12 saat əvvəl

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Venesuela prezidenti Nikolas Maduronun yaxalanması üçün elan etdiyi 50 milyon dollarlıq mükafatı ikiqat artırması və yeni narkotiklə mübarizə əməliyyatı çərçivəsində Karib hövzəsinə hərbi gəmilər göndərməsi Karakas rəhbərliyini hərəkətə keçirib.

Venesuela prezidenti Nikolas Maduro ABŞ-ın artan təhdidlərinə cavab olaraq ölkəsini qorumaq məqsədilə 4,5 milyondan çox milis üzvünü səfərbər edəcəyini açıqlayıb. N.Maduro bu bəyanatı Vaşinqton rəhbərliyinin onun həbsinə görə nəzərdə tutulan mükafatı artırmasından sonra verib.

Dövlət başçısı avqustun 18-də televiziyadan etdiyi çıxışda deyib: “Bu həftə bütün ölkə ərazisini əhatə edəcək şəkildə hazırlıqlı, aktiv və silahlı 4,5 milyondan çox milislə xüsusi bir planı işə salacağam.”

Qeyd edək ki, keçmiş prezident Uqo Çaves dövründə yaradılan milis qüvvələrinin sayının təxminən 5 milyon olduğu iddia edilir. Lakin mütəxəssislər real rəqəmin bundan xeyli aşağı olduğunu bildirirlər. Venesuelanın ümumi əhalisi 30 milyon civarındadır.

 

Rəsmi Vaşinqtonun addımları

N.Maduro ABŞ tərəfindən atılan bu addımları həddindən artıq, qəribə və ağlasığmaz təhdidlər adlandırıb.

Xəbər verildiyi kimi, D.Tramp administrasiyası ayın əvvəlində N.Maduronun yaxalanması üçün nəzərdə tutulan mükafatı 50 milyon dollara qaldırıb və bunun səbəbi kimi narkotik qaçaqmalçılığı ilə bağlı ittihamları göstərib. ABŞ rəsmiləri N.Maduronun Venesuela ordusunun bir hissəsinə çevrildiyi iddia olunan və güclü kokain şəbəkəsi kimi tanınan “Cartel de los Soles” təşkilatını idarə etməkdə günahlandırıldığını bildirirlər.

Bundan əlavə, ABŞ ordusu həmçinin narkotiklərlə mübarizə əməliyyatlarının bir hissəsi olaraq Cənubi Karib hövzəsinə hərbi dəniz qüvvələri göndərib.

Məsələ ilə bağlı Venesuela daxili işlər naziri Diosdado Kabelyo açıqlama verərək deyib: “Karakas hökuməti ABŞ-ın bu addımına cavab olaraq Venesuelanın torpaq və dəniz ərazilərində müxtəlif qüvvələr yerləşdirib”.

MƏNBƏ:TRT Global
