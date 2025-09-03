Səlahiyyətlilər Hindistanın şimalında genişmiqyaslı daşqınların baş verdiyini bildirib. Yerli media paytaxt Yeni Dehlidə çay sahillərində yaşayan təxminən 10 min nəfərin təxliyə edildiyini açıqlayıb.
Bu il Hindistanda musson mövsümü xüsusilə şiddətli keçib. Təkcə avqust ayında ölkənin şimal bölgələrində azı 130 nəfər həyatını itirib, kəndlər dağılıb, infrastruktura ciddi ziyan dəyib.
Son daşqınlar Hindistanın idarə etdiyi Cammu və Kəşmir, həmçinin Himaçal Pradeş, Uttaraxand və Pəncab ştatlarında ciddi fəsadlar törədib. Çenab və Tavi çayları bir neçə yerdə təhlükə səviyyəsini keçərək torpaq sürüşmələrinə və yolların sıradan çıxmasına səbəb olub.
Bölgə rəsmilərinin verdiyi məlumata görə, Cammu və Kəşmirin Rajuri rayonunda bir qadın və onun qızı evlərinin divarının güclü yağışlar nəticəsində uçması səbəbilə həlak olub. Hindistan Meteorologiya Xidməti çərşənbə günü üçün bölgədə leysan yağışlarla bağlı xəbərdarlıq yayıb.
Mərkəzi Su Komissiyası isə açıqlayıb ki, çərşənbə axşamı Yamuna çayı Dehlidə təhlükə səviyyəsini keçib. Xatırladaq ki, 2023-cü ildə çay son 45 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatdıqda bir çox sakin evakuasiya edilmişdi.
Son həftələrdə Himaçal Pradeş ştatında yerləşən turizm bölgələrində torpaq sürüşmələri qeydə alınıb. Baş nazir Suxvinder Sinq Suxu bildirib ki, Mandi rayonunda baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində üç nəfər ölüb, daha iki nəfərin isə dağıntılar altında qalma ehtimalı var.
Səlahiyyətlilər təhlükə səbəbilə təhsil müəssisələrinin müvəqqəti bağlandığını açıqlayıb.
Pəncab əyalətində isə hökumət avqustun 1-dən bəri 30 nəfərin həyatını itirdiyini və təxminən 20 min nəfərin təxliyə olunduğunu bildirib.