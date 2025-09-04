SİYASƏT
1 dəqiqə oxuma
Tailand krallıq rəsmiləri seçki öncəsi parlamentin buraxılması təklifini rədd etdi
Məhkəmənin Petonqtarn Çinavatı vəzifədən kənarlaşdırmasının ardından onun yerinə gələcək şəxsin seçilməsi üçün parlamentin toplanacağı təsdiqlənib
Tailand krallıq rəsmiləri seçki öncəsi parlamentin buraxılması təklifini rədd etdi
Tailand / AP
4 sentyabr 2025 г.

Tailandın müvəqqəti Baş naziri Phumtham Veçayacay açıqlayıb ki, krallıq rəsmiləri parlamentin buraxılmasını qəbul etməyib. Buna görə də deputatlar yeni hökumət başçısını seçə biləcək.

Sözügedən qərar Ali Məhkəmənin ötən həftə Petonqtarn Çinavatı etik pozuntuya görə vəzifədən uzaqlaşdırmasından sonra yaranmış siyasi boşluq dövründə, sentyabrın 4-də (bu gün) qəbul edilib.

Müxalifət deputatlarından ibarət koalisiya, mühafizəkar siyasətçi Anutin Çarnvirakulu dəstəkləyir. A.Çarnvirakulun namizədliyinin sentyabrın 5-də səhər saatlarında parlamentdə keçirilməsi planlaşdırılan səsvermədə irəli sürüləcəyi gözlənilir.

Tövsiyə edilən

Qeyd edək ki, Petonqtarn Çinavatın müvəqqəti olaraq iqtidarda saxladığı “Pheu Thai” Partiyası isə səsverməni dayandırmaq məqsədilə parlamenti buraxmağa çalışırdı.

Lakin müvəqqəti Baş nazir Phumtham Veçayacay “Facebook” səhifəsində açıqlayıb ki, Krallıq Məsləhət Şurası İdarəsi hüquqi mübahisələrin hələ həll edilmədiyi səbəbindən layihə şəklində hazırlanmış krallıq fərmanının “hazırda Əlahəzrətlərinə təqdim edilməsinin məqsədəuyğun olmadığını” bildirib.

Parlametin buraxılması qərarının ləğvi məclisin sentyabrın 5-də toplanmasının qarşısını açacaq. Beləliklə də, Tailand siyasətində son bir həftədir davam edən qeyri-müəyyənlik aradan qaldırılmış olacaq.

MƏNBƏ:TRT
Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us