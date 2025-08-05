Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerlə telefon əlaqəsi saxlayıb. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi məlumat yayıb.
Telefon danışığı avqustun 4-də baş tutub. Söhbət zamanı Prezident Ərdoğan Fələstin dövlətinin tanınmasını dəstəkləyən açıqlamalarına görə Kir Starmeri təbrik edib.
Tərəflər həmçinin Türkiyə–Böyük Britaniya münasibətlərini, eləcə də regional və qlobal məsələləri müzakirə ediblər.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qəzzada humanitar vəziyyətin son dərəcə kritik olduğunu vurğulayaraq, yalnız narahatlıq ifadə etməyin kifayət etmədiyini bildirib.
R.T.Ərdoğan İsrailə atəşkəsin təmin edilməsi və iki dövlətli həllin həyata keçirilməsi məqsədilə təzyiq göstərmək üçün konkret addımların atılmasının vacibliyini vurğulayıb. O, həmçinin bildirib ki, Türkiyə Qəzzaya humanitar yardım göndərməyə davam edir, bölgədə atəşkəsin əldə olunması üçün vasitəçilik səylərini dəstəkləyir və bu prosesə fəal töhfə verir.