SİYASƏT
1 dəqiqə oxuma
Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Kir Starmer Fələstin məsələsini müzakirə ediblər
Bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi məlumat yayıb
Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Kir Starmer Fələstin məsələsini müzakirə ediblər
/ Reuters
5 avqust 2025 г.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerlə telefon əlaqəsi saxlayıb. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi məlumat yayıb.

Telefon danışığı avqustun 4-də baş tutub. Söhbət zamanı Prezident Ərdoğan Fələstin dövlətinin tanınmasını dəstəkləyən açıqlamalarına görə Kir Starmeri təbrik edib.

Tərəflər həmçinin Türkiyə–Böyük Britaniya münasibətlərini, eləcə də regional və qlobal məsələləri müzakirə ediblər.

recommended

Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qəzzada humanitar vəziyyətin son dərəcə kritik olduğunu vurğulayaraq, yalnız narahatlıq ifadə etməyin kifayət etmədiyini bildirib.

R.T.Ərdoğan İsrailə atəşkəsin təmin edilməsi və iki dövlətli həllin həyata keçirilməsi məqsədilə təzyiq göstərmək üçün konkret addımların atılmasının vacibliyini vurğulayıb. O, həmçinin bildirib ki, Türkiyə Qəzzaya humanitar yardım göndərməyə davam edir, bölgədə atəşkəsin əldə olunması üçün vasitəçilik səylərini dəstəkləyir və bu prosesə fəal töhfə verir.

Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us