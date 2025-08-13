HƏMAS-ın yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin müvəqqəti atəşkəslə bağlı Misir rəsmiləri ilə "ilkin danışıqlar" üçün Qahirəyə gəldiyini elan etməsindən bir neçə saat sonra ordunun planı təsdiqləməsi xəbəri yayılıb.
Ordunun açıqlamasında İsrail Baş Qərargah rəisinin Qəzzanın işğalı üçün əməliyyat planının "əsas çərçivəsini" təsdiq etdiyi vurğulanıb.
Ordunun bəyanatına görə, İsrail Baş Qərargah rəisi Eyal Zamir bu planı Baş Qərargah Forumu, İsrail Daxili Təhlükəsizlik Agentliyinin (İSA) nümayəndələri və digər komandirlərlə görüşdə təsdiqləyib.
Məlumatda bildirilib ki, görüş zamanı avqustun 12-də Zeytoun bölgəsində başlayan hücum da daxil olmaqla, İsrail Ordusunun (İDF) bu günə qədərki fəaliyyəti qiymətləndirilib
Bəyanatda həmçinin qeyd olunub ki, Qəzzada növbəti mərhələlər üçün planın əsas konsepsiyası siyasi səviyyənin göstərişlərinə uyğun olaraq təqdim olunub və təsdiq edilib.
İsrailin intensiv hücumları
Qəzza Mülki Müdafiə Agentliyi İsrailin Qəzza şəhərinə qarşı hava hücumlarının son günlər intensivləşdiyini, Zeytoun və Sabra bölgələrindəki "mülki binaları hədəf alan çox ağır hava zərbələrinin olduğunu, bunlara çoxmərtəbəli yaşayış binalarının da daxil ola biləcəyini" açıqlayıb.
Netanyahu hökumətinin 22 aydan çox davam edən münaqişədən sonra Qəzza müharibəsini genişləndirmək planları beynəlxalq və daxili tənqidlərə səbəb olub.
BMT-nin dəstəklədiyi ekspertlər İsrailin humanitar yardımın çatdırılmasını ciddi şəkildə məhdudlaşdırdığı bölgədə ciddi qıtlığın baş verə biləcəyi barədə xəbərdarlıq edir.
Qəzza Səhiyyə Nazirliyi İsrailin Qəzzada apardığı müharibədə indiyədək ən azı 61 599 fələstinlinin öldürüldüyünü açıqlayıb.