İsrail Qəzzanın qərbində Şifa xəstəxanası yaxınlığında jurnalistlərin çadırını hədəf alan hücumda "Al Jazeera" telekanalının iki müxbirini öldürüb.
Mərkəzi qərargahı Qətərdə yerləşən kanal Qəzzadakı Şifa xəstəxanasının direktoruna istinadən bildirib ki, kanalın müxbirləri Ənəs əl-Şərif və Məhəmməd Qureyka İsrailin çadırlarına hücumu nəticəsində şəhid olublar.
Kanal həmçinin avqustun 10-da verdiyi məlumatda hücumda operatorlar İbrahim Zaher və Məhəmməd Nufəlin də öldürüldüyünü təsdiqləyib.
“Al Jazeera” bildirib ki, ərəbcə danışan müxbirlər Ənəs əl-Şərif və Məhəmməd Qurayka, İsrailin Qəzzaya hücumu zamanı operatorlar İbrahim Zaher və Məhəmməd Nufəl ilə birlikdə öldürülüb.
İsrail jurnalisti öldürdüyünü təsdiqləyərkən heç bir sübut təqdim etmədən Ənəs əl-Şərifin HƏMAS hücrəsinin lideri olduğunu iddia edib.
İsrailin Qəzzaya hücumlarını əvvəldən izləyən Əl-Şərif həyatını itirdiyi hücumu ölümündən bir qədər əvvəl sosial şəbəkədə xəbər verib.
Əl-Şərif "X" hesabında “Fasiləsiz bombardman... İsrailin Qəzza şəhərində iki saatdır hücumları intensivləşib” yazıb.
Digər jurnalistlər Əl-Şərifin ölümünü elan etdikdən az sonra "Al Jazeera" da bunu təsdiqləyib.
Əl-Şərifin son mesajı
"X" hesabını idarə edənlər Əl-Şərifin ölümündən sonra onun vəsiyyətini paylaşıblar. Vəsiyyətində Allahdan onu şəhidlər sırasında qəbul etməsi və keçmiş günahlarının bağışlanması üçün dua edib.
Əl-Şərif vəsiyyətində "Ümid edirəm ki, Allah ömrümü uzun eliyər, mən ailəm və sevdiklərimlə işğal altında olan vətənimiz Maqdal kimi tanınan Askalona qayıda bilək. Bununla belə, Allahın iradəsi qalib gəldi və Onun əmri yerinə yetdi.
Dəfələrlə ağrının hər təfərrüatını yaşamış, itki və kədər dadmışam. Ancaq həqiqəti olduğu kimi, təhrifsiz çatdırmaq üçün bir gün belə tərəddüd etməmişəm. Allahdan susanlara, öldürülməyimizi qəbul edənlərə, övladlarımızın, qadınlarımızın cansız bədənləri qarşısında belə nəfəsimizi tutanlara şəhadət versin deyə dua edirəm" deyib.
Vəsiyyətində Fələstin və xalqını ərəb və müsəlman dünyasına əmanət etməklə yanaşı, onları susmamağa, fələstinliləri azad edən körpü olmağa çağırıb.
Ailəsini, anasını, həyat yoldaşını, oğlunu, qızını da dünyaya əmanət edib.
Əl-Şərif deyib: “Qəzzanı unutmayın... Və bağışlanma və qəbul üçün səmimi dualarınızda məni də unutmayın”.
Əl-Şərifi hədəf alan hücumda beşi jurnalist olmaqla altı nəfər həlak olub.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz 5 jurnalistlə 2023-cü ilin sonundan bu yana İsrailin Qəzza qətliamında öldürülən jurnalistlərin sayı 237-yə çatıb.