BMT Təhlükəsizlik Şurası Suriyanın suverenliyi, müstəqilliyi, birliyi və ərazi bütövlüyünə sadiqliyini qəti şəkildə təsdiqləyib və ölkənin keçid prosesinə hər hansı müdaxiləni pisləyib.
Şura avqustun 10-da verdiyi bəyanatda "Təhlükəsizlik Şurası Suriya Ərəb Respublikasının suverenliyi, müstəqilliyi, birliyi və ərazi bütövlüyünə güclü sadiqliyini bir daha təsdiqləyir və bütün dövlətləri bu prinsiplərə hörmət etməyə çağırır", -deyə bildirib.
Bəyanatda “Suriyanın siyasi, təhlükəsizlik və iqtisadi keçid prosesinə hər cür mənfi və ya dağıdıcı müdaxilə” pislənərək, müdaxilələrin sabitləşmə səylərini sarsıtdığı xəbərdarlığı edilib.
Şura bütün dövlətləri “ölkənin sabitliyini daha da poza biləcək hər hansı hərəkətdən və ya müdaxilədən çəkinməyə” çağırıb.
Şura həmçinin iyul ayında cənubdakı Suveyda bölgəsində baş verən hadisələrlə bağlı "dərin narahatlıq" ifadə edib və bölgədə artan gərginliyi qəti şəkildə pisləyib.
Londonda yerləşən Suriya İnsan Hüquqları Şəbəkəsi Druz qrupları ilə bədəvi qəbilələri arasında 426 nəfərin ölümünə səbəb olan bir həftəlik silahlı toqquşmalardan sonra Suveydanın iyulun 19-dan bəri atəşkəsin şahidi olduğunu bildirib.
Terrorun bütün formalarına qarşı mübarizə
Bəyanatda 1974-cü il Qüvvələrin Ayrılması Müqaviləsinə və BMT-nin Atəşkəs Müşahidəçi Qüvvəsinin (UNDOF) bu baxımdan roluna hörmət edilməsinin vacibliyi vurğulanaraq, gərginliyin azaldılması üçün onun şərtlərinə əməl olunmasının vacibliyi qeyd edilib.
Suriyada fəaliyyət göstərən terrorçu qruplarla bağlı bu ölkədə terrorun bütün formalarına qarşı mübarizənin vacibliyi vurğulanıb və terrorçuların ölkəyə yaratdığı təhlükədən narahatlıq ifadə edilib.
Təhlükəsizlik Şurası həmçinin suriyalıların rəhbərlik etdiyi və sahib olduqları əhatəli siyasi prosesin həyata keçirilməsinə dəstəyini ifadə edib.
Şura ölkədəki bütün etnik və dini qrupların qorunmasının vacibliyini vurğulayaraq, bunsuz Suriyada “mənalı bərpanın” mümkünsüzlüyünü bildirib.
“Təhlükəsizlik Şurası Suriyanın müvəqqəti hakimiyyət orqanlarının zorakılığı pisləyən və təhqiqat aparmaq və məsul şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün tədbirlər görmək barədə bəyanatını alqışlayır”, - deyə bəyanatda qeyd olunub.
Qeyd edək ki, bu bəyanat Suriya hökumətinin 2024-cü ilin sonunda, təxminən 25 illik repressiv hakimiyyətinin sonunda Bəşər Əsədin devrilməsindən sonra sabitliyi bərpa etməyə çalışdığı bir vaxta təsadüf edir.
Əsədin devrilməsindən sonra İsrail 1974-cü il Qüvvələr Bölgüsü sazişini pozaraq, Suriyanın Qolan təpələrindəki silahsızlaşdırılmış bufer zonasını ələ keçirərək işğalını genişləndirdi.
İsrail həmçinin Suriya ordusunun mövqelərini, döyüş təyyarələrini, raket sistemlərini və hava hücumundan müdafiə obyektlərini hədəf alan yüzlərlə hava hücumu təşkil etdi.