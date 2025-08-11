SİYASƏT
1 dəqiqə oxuma
Hindistanda “saxta polis” dəstəsi saxlanılıb
Özlərini polis kimi təqdim edən 6 nəfər pul yığmaqda və saxta sənədlər düzəltməkdə ittiham olunur
Hindistanda “saxta polis” dəstəsi saxlanılıb
Hindistan / Reuters
11 avqust 2025 г.

Hindistan polisi özlərini polis əməkdaşı kimi təqdim edərək “kriminal araşdırma idarəsi” adı altında ofis icarəyə götürərərk pul toplayan altı nəfəri saxlayıb.

Polisdən verilən məlumata görə, ofis “polisə bənzər rənglər və loqolarla” bəzədilmiş, həmçinin “Beynəlxalq Kriminal Polis Təşkilatı (İnterpol)” adı ilə fəaliyyət göstərirmiş. Məkanda saxta sənəd və sertifikatlar hazırlanır, həmçinin internet vasitəsilə vətəndaşlardan pul tələb edilirmiş.

İttiham olunan şəxslər, həmçinin “İnterpol və digər beynəlxalq kriminal qurumlarla əlaqəli olduqlarını” iddia ediblər. Polis onların özlərini dövlət qulluqçusu kimi təqdim etdiyini bildirib.

Tövsiyə edilən

Əməliyyat zamanı çoxsaylı mobil telefon, çek dəftəri, möhür və saxta şəxsiyyət vəsiqələri ələ keçirilib.

Qeyd edək ki, hadisə, bir neçə həftə əvvəl Yeni Dehliyə yaxın kirayə mənzildə saxta səfirlik fəaliyyətinə görə saxlanılan şəxsin tutulmasından sonra baş verib. Həmin şəxs “Qərbi Arktika səfirliyi” adı altında vətəndaşları xaricdə işə düzəltmək vədi ilə aldadaraq pulunu mənimsəməkdə ittiham olunurdu. Saxlanılan şəxs özünü “Qərbi Arktika, Saborqa, Poulvia, Lodonia” kimi uydurma dövlətlərin səfiri kimi təqdim edirmiş.

MƏNBƏ:TRT Global
Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us