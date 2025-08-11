Hindistan polisi özlərini polis əməkdaşı kimi təqdim edərək “kriminal araşdırma idarəsi” adı altında ofis icarəyə götürərərk pul toplayan altı nəfəri saxlayıb.
Polisdən verilən məlumata görə, ofis “polisə bənzər rənglər və loqolarla” bəzədilmiş, həmçinin “Beynəlxalq Kriminal Polis Təşkilatı (İnterpol)” adı ilə fəaliyyət göstərirmiş. Məkanda saxta sənəd və sertifikatlar hazırlanır, həmçinin internet vasitəsilə vətəndaşlardan pul tələb edilirmiş.
İttiham olunan şəxslər, həmçinin “İnterpol və digər beynəlxalq kriminal qurumlarla əlaqəli olduqlarını” iddia ediblər. Polis onların özlərini dövlət qulluqçusu kimi təqdim etdiyini bildirib.
Əməliyyat zamanı çoxsaylı mobil telefon, çek dəftəri, möhür və saxta şəxsiyyət vəsiqələri ələ keçirilib.
Qeyd edək ki, hadisə, bir neçə həftə əvvəl Yeni Dehliyə yaxın kirayə mənzildə saxta səfirlik fəaliyyətinə görə saxlanılan şəxsin tutulmasından sonra baş verib. Həmin şəxs “Qərbi Arktika səfirliyi” adı altında vətəndaşları xaricdə işə düzəltmək vədi ilə aldadaraq pulunu mənimsəməkdə ittiham olunurdu. Saxlanılan şəxs özünü “Qərbi Arktika, Saborqa, Poulvia, Lodonia” kimi uydurma dövlətlərin səfiri kimi təqdim edirmiş.