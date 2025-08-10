Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemlərinin gecə saatlarında 121 Ukrayna pilotsuz təyyarəsini vurduğunu, onlardan səkkizinin Saratov səmasında məhv edildiyini açıqlayıb, lakin neçə PUA-nın hədəfinə çatdığını bildirməyib.
Saratov bölgəsinin qubernatoru Roman Busargin Rusiyanın cənubundakı Saratov vilayətinə Ukrayna pilotsuz təyyarəsinin hücumu nəticəsində bir nəfərin öldüyünü, bir neçə mənzilin və bir sənaye obyektinin zədələndiyini bildirib.
Busargin izah edib ki, vurulan pilotsuz təyyarənin dağıntıları üç mənzilə ziyan vurduqdan sonra sakinlər təxliyə edilib. O, "Bəzi sakinlərə tibbi yardım lazım olub. Onlara hadisə yerində tibbi yardım göstərilib, bir nəfər isə xəstəxanaya çatdırılıb. Təəssüf ki, bir nəfər dünyasını dəyişib" deyib.
Qubernator zədələnən sənaye obyektinin növünü açıqlamayıb.
Sosial mediada paylaşılan görüntülərdə sənaye zonası kimi görünən yerdən qalın qara tüstünün qalxdığı görünür. "Reuters" videolardan birinin yerini ərazinin peyk şəkilləri ilə uyğunlaşdıraraq təsdiqləyib. Lakin videonun çəkiliş vaxtını təsdiqləmək mümkün olmayıb.
Ukrayna KİV-ləri, o cümlədən "RBK-Ukrayna" kimi mənbələr, Saratov bölgəsinin inzibati mərkəzi olan Saratov şəhərində neft emalı zavodunun pilotsuz təyyarənin endirilməsi nəticəsində alovlandığını bildirib.
Saratovda uçuşlar dayandırılıb
"Reuters" xəbər agentliyinə məlumat verən sənaye mənbələrinə görə, "Rosneft"in Saratovdakı neft emalı zavodu bu ilin əvvəlində Ukrayna pilotsuz təyyarələrinin zərbələrindən sonra təhlükəsizlik səbəbi ilə fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalıb.
Rusiyanın təhlükəsizlik və hüquq-mühafizə orqanlarının məlumatlarını tez-tez paylaşan "SHOT Telegram" kanalı Volqa çayı ilə ayrılmış Saratov və Engels şəhərlərində təxminən səkkiz partlayış səsinin eşidildiyini bildirib.
Rusiyanın mülki aviasiya qurumu "Rosaviatsiya" hava təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Saratov şəhərinə və ondan xaricə uçuşların təxminən iki saatlıq dayandırıldığını açıqlayıb.
Hər iki tərəf 2022-ci ilin fevralında başlayan müharibə zamanı hücumlarda mülki əhalinin hədəf alındığını inkar edir. Kiyev iddia edir ki, onun Rusiya daxilindəki hücumları Moskvanın müharibə səyləri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən enerji və hərbi infrastrukturu məhv etmək məqsədi daşıyır və Rusiyanın davam edən təcavüzünə cavabdır.