ABŞ prezidenti Donald Tramp Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşdüyünü və Putinlə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski arasında görüş üçün hazırlıqların getdiyini açıqlayıb. Görüşün yeri isə hələ müəyyən edilməyib.
Tramp avqustun 18-də verdiyi açıqlamada deyib ki, vitse-prezident J.D.Vans, dövlət katibi Marko Rubio və xüsusi nümayəndə Vitkoff Moskva və Kiyevlə koordinasiya aparır. Rusiya və Ukrayna arasında sülh əldə ediləcəyi ehtimalından hamı çox razıdır.
Putin və Zelenski arasında gözlənilən ikitərəfli görüşdən sonra Tramp “Mənim də iştirak edəcəyim üçtərəfli görüş keçirəcəyik” deyib.
AFP xəbər agentliyinə danışan mənbə bildirib ki, Putin Trampa Zelenski ilə görüşməyə hazır olduğunu bildirib.
Həmin telefon danışığı Ağ Evdə Avropa liderləri ilə danışıqlar zamanı Trampın Putinlə Alyaska sammitindən bir neçə gün sonra baş verib.
Zelenski isə öz növbəsində Ukraynanın Trampın “Rusiya-Ukrayna müharibəsini dayandırmaq və irəliyə doğru diplomatik yol tapmaq” səylərini dəstəklədiyini bildirib və üçtərəfli sammitdə iştirak etməyə hazır olduğunu bildirib.
"İnsanların öldürülməsinin dayandırılması üçün çalışdığınız üçün təşəkkür edirəm" deyən Zelenski təhlükəsizlik və sülh bərpa edildikdən sonra seçkilərin keçirilməsinə açıq olduqlarını vurğulayıb.
O, həmçinin deyib: “Bizim indi ABŞ-dan silah almaq imkanımız var və bu, Ukrayna ordusunun yenidən silahlanması üçün təhlükəsizlik təminatlarının təmin edilməsi baxımından çox vacibdir”.
Tramp "Truth Social" şəbəkəsində etdiyi paylaşımda Kiyevi Krımı geri almaq səylərindən və NATO-ya daxil olmaq cəhdlərindən əl çəkməyə çağırıb.
Avropanın narahatlığı
Zelenski "X" platformasında etdiyi paylaşımda “Rusiyanı ancaq güc yolu ilə sülhə məcbur etmək olar və prezident Tramp bu gücə malikdir” deyib.
Almaniya kansleri Fridrix Merts Vaşinqtondakı görüşdən sonra Putinin Zelenskinin qatıldığı sammitə cəsarət edib-etməyəcəyi ilə bağlı şübhələrini ifadə edərək, "Ukrayna üçün həlledici günlərdir" deyib.
Merts Trampın Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanəti açıqlamasını alqışlayıb. O, danışıqlara dair gözləntilərin “nəinki özünü doğrultduğunu, əksinə, aşdığını” bildirib və “bütün Avropanın Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsində iştirak etməsinin vacibliyini” vurğulayıb.