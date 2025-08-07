TÜRKİYƏ
Prezident R.T.Ərdoğan şəhid və qazi ailələrinə məktub ünvanlayıb
Məktubda terrorla mübarizənin güzəştsiz davam edəcəyi və bu istiqamətdə yeni mərhələnin başlanacağı bildirilib
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan / AA
12 saat əvvəl

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan şəhid və qazi ailələrinə ünvanladığı məktubda bildirib ki, terrorizmdən azad Türkiye məqsədinə aparan yolda heç bir mərhələdə danışıqlara, güzəştlərə, gizli və mənfur niyyətli cəhdlərə yer verilməyib və bundan sonra da verilməyəcək.

R.T.Ərdoğan qeyd edib ki, Türkiyə torpaqlarının hər qarışı şəhid və qazilərin qanı ilə yoğrulub, bu gün ölkədə hökm sürən sabitlik, təhlükəsizlik ilk növbədə onların fədakarlığı sayəsində əldə olunub. Prezident əlavə edib ki, bu irsi qorumaq dövlətin əsas vəzifəsidir.

“Bundan tam əmin ola bilərsiniz ki, bu prosesin heç bir mərhələsində heç kimə güzəştə gedilməyib, heç bir gizli razılaşma olmayıb və olmayacaq. Şəhidlərimizin müqəddəs ruhunu narahat edəcək, şəhid ailələrini və qazilərimizi incidəcək heç bir addım atılmayıb və atılmayacaq”, – deyə dövlət başçısı vurğulayıb.

Prezident əlavə edib ki, terrorizmdən azad edilmiş bir Türkiyə və bölgə hədəfinə çatdıqda, ölkə üçün yeni bir səhifə açılacaq, min illik qardaşlıq yeni bir mərhələyə qədəm qoyacaq və aramıza səpilmiş nifaq toxumları sonsuza qədər yox ediləcək.

Prezident R.T.Ərdoğan məktubda qeyd edib ki, xalqın hər bir fərdinin məsuliyyətini çiyinlərində daşıdıqlarının fərqində olaraq, böyük və güclü Türkiyə üçün əzmlə çalışmaqda davam edirlər.

R.T.Ərdoğan: “Qanlı zənciri qırmağa qərarlıyıq”

Son 23 ildə həyata keçirilmiş investisiyalar, layihələr, islahatlar və hüquqi dəyişikliklər sayəsində Türkiyənin regionda və dünyada etibarlı mövqe qazandığını bildirən R.T.Ərdoğan vurğulayıb ki, qarşıya çıxan bütün maneələrə baxmayaraq, xalqla birlikdə demokratiyanı möhkəmləndiriblər, hüquq və azadlıqların qarşısındakı əngəlləri aradan qaldırıblar, vəzifə səlahiyyətlərini sui-istifadə edən qüvvələri neytrallaşdırıblar və milli iradəni dövlətin bütün strukturlarında hakim ediblər.

Terrorun bütün formaları ilə güzəştsiz mübarizə apardıqlarını bildirən R.T.Ərdoğan deyib ki, 86 milyon vətəndaşın sülh və birlik içində yaşaması üçün lazım olan bütün addımlar atılıb.

Sonda ölkə başçısı R.T.Ərdoğan əlavə edərək deyib: “Xalqımızla birlikdə, ölkəmizi yarım əsrdir hədəflərindən uzaqlaşdıran qanlı zənciri qırıb atmaqda qərarlıyıq. Allahın köməyilə sonda terrorizmdən tamamilə azad edilmiş bir Türkiyə və bölgə hədəfinə çatacağıq. Nə etdiyimizi çox yaxşı bilirik və strateji bir təfəkkürlə çox böyük bir hədəfə doğru irəliləyirik”.

MƏNBƏ:TRT Global
