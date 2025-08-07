Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Türkiyə ilə Suriya arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirmək məqsədilə Suriyanın paytaxtı Dəməşqə səfər edib.
Hakan Fidan səfər çərçivəsində Suriya prezidenti Əhməd əl-Şəraa, xarici işlər naziri Əsəd Həsən əl-Şeybani və digər yüksək vəzifəli şəxslərlə görüşlər keçirib.
Səfər Dəməşq və Ankara arasında münasibətlərin dərinləşməsi baxımından yeni mərhələ hesab olunur və Suriyada yeni siyasi dövrün başladığını göstərir.
Diplomatik mənbələrdən əldə edilən məlumata görə, danışıqlarda son aylarda ikitərəfli əlaqələrdə əldə olunan irəliləyişlər, həmçinin təhlükəsizlik, yenidənqurma və regional sabitlik kimi müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunacaq.
Suriyanın yenidənqurulması və terrorla mübarizə
Suriya ilə aparılan danışıqların əsas mövzularından biri ölkənin yenidənqurulması və iqtisadi bərpasıdır. Türkiyə bu sahədə dəstək verməyə hazır olduğunu bildirib.
Məlumatda bildirilib ki, tərəflər terrorla mübarizədə də əməkdaşlığı müzakirə edəcəklər, həmçinin Türkiyənin milli təhlükəsizliyinə birbaşa təhdid hesab etdiyi DAEŞ və PKK/YPG-ə qarşı cari əməkdaşlığı qiymətləndirəcəklər.
Diplomatik mənbələr vurğulayıb ki, hazırkı dövr Türkiyə və Suriyanın ortaq maraqları dəstəkləmək və səylərini uyğunlaşdırmaq baxımından yaxşı fürsət təqdim edir.