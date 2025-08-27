Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan avqustun 26-da verdiyi açıqlamada "Türkiyə Suriyadakı bütün qardaş xalqlar kimi kürdlərin təhlükəsizliyinin, sülhünün və rifahının qarantıdır" deyib.
Muş şəhərində Malazgirt zəfərinin 954-cü ildönümü ilə bağlı keçirilən anım mərasimində çıxış edən Ərdoğan "Diqqətini Ankara və Dəməşqə yönəldənlər qalib gələcək" deyib.
Prezident vurğulayıb ki, "Türkiyə əsri" vizyonu ilk növbədə terrordan təmizlənmiş böyük və qüdrətli Türkiyə, daha sonra isə kollektiv səylərlə terrordan təmizlənmiş bir bölgənin qurulması hədəfidir.
Ərdoğan qeyd edib ki, bütün maneələrə, blokadalara və təxribata baxmayaraq, Rəsmi Ankara tarix, mədəniyyət, ortaq sivilizasiya və inanclarla bağlı 86 milyonluq bir millət kimi güclü Türkiyə üçün səy göstərməyə davam edir.
Prezident bildirib ki, türklər, ərəblər, kürdlər olaraq qiyamətə qədər bu bölgədə yan-yana yaşayacağıq.
Qeyd edək ki, bu bəyanatlar üç həftə əvvəl Türkiyə parlamentində regional sülh üçün tarixi dönüş nöqtəsi kimi qiymətləndirilən “Terrorsuz Türkiyə” layihəsi üçün hüquqi bazanın yaradılması məqsədi daşıyan yüksək səviyyəli komissiyanın yaradılmasından sonra verilib.
Avqustun 5-də fəaliyyətə başlayan Milli Həmrəylik, Qardaşlıq və Demokratiya Komissiyası türklər və kürdlər arasında dialoq platforması kimi səciyyələndirilir və mübahisələrin parlament yolu ilə həll edilməsi təşəbbüsü hesab edilir.
Komissiyanın açılış mərasimində çıxış edən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Kurtulmuş “Türk-Kürd qardaşlığı bölgəmizin təməl kodudur” deyərək, bu prosesin türklərin, kürdlərin və hər təbəqədən olan vətəndaşların ortaq gələcəyinə aid olan yaşamaq məsələsi olduğunu vurğulayıb.
Rəsmilər komissiyanın islahatların müəyyənləşdirilməsi, qanun layihələrinin hazırlanması və irəliləyişlər barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması ilə bağlı məşvərətçi orqan kimi fəaliyyət göstərəcəyini və onun mandatının 2025-ci ilin sonuna qədər davam edəcəyini bildirirlər.
Regional xəbərdarlıqlar
Martın 10-da Suriya prezidentliyi ölkənin ərazi bütövlüyünü təsdiqləyən və bölünmə cəhdlərini rədd edən Suriya Demokratik Qüvvələrinin (SDQ) dövlət qurumlarına inteqrasiyası üçün sazişin imzalandığını elan edib.
Bununla belə, sazişin imzalanmasından aylar sonra Suriyanın müvəqqəti lideri Əhməd Şəra SDQ-nin sözləri ilə onun icrası ilə bağlı hərəkətləri arasında ziddiyyətləri tənqid edib.
İyul ayında 30 PKK terrorçusu İraqın şimalında bir mağaranın qarşısında silahlarını yandırmışdı. Ankara bu addımı qrupun parçalanmasının başlanğıcı kimi xarakterizə etdi.
Bu addım PKK-nın Türkiyəyə qarşı uzun müddətdir davam edən terror kampaniyasının ən əhəmiyyətli jestlərindən biri hesab olunur. PKK Ankara, ABŞ və Aİ tərəfindən terror təşkilatı kimi tanınıb.
SDQ PKK-nın Suriya qolu olan YPG-nin nəzarətindədir.
Avqustun 13-də Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan suriyalı həmkarı ilə birgə mətbuat konfransı keçirərək xəbərdarlıq edib ki, YPG Türkiyə və region üçün təhlükə yaratmağa dərhal son qoymalıdır. O, "YPG-yə səslənirəm: Dünyanın dörd bir yanından topladıqları terrorçularla Türkiyə və bölgə üçün təhlükə yaratmağa dərhal son qoymalıdırlar" deyib.