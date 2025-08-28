Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski telefon danışığı zamanı ikitərəfli münasibətləri, Ukrayna–Rusiya sülh prosesini, həmçinin regional və qlobal məsələləri müzakirə ediblər.
Prezident R.T.Ərdoğan ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenskiyə, Alyaska və Vaşinqtondakı təmasları yaxından izlədiklərini bildirib. Bu məlumat Türkiyə Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi tərəfindən avqustun 28-də (bu gün) Türkiyənin yeni sosial media platforması “NEXT Sosial” vasitəsilə açıqlanıb.
Qeyd edək ki, tərəflər arası telefon danışığı Kiyevə təşkil edilən və aralarında uşaqların da olduğu təxminən 14 mülki şəxsin həyatını itirməsinə səbəb olan Rusiya hücumundan bir neçə saat sonra baş tutub. Hücum yaşayış məntəqələrini və digər mülki infrastrukturu hədəf alıb, Avropa İttifaqı liderləri və Qərb müttəfiqlərindən sərt reaksiyalar doğurub.
R.T.Ərdoğan danışıq zamanı Türkiyənin müharibənin qalıcı bir sülhlə sona çatması üçün səylərini davam etdirdiyini vurğulayıb. Dövlət başçısı əlavə edib ki, Ukrayna–Rusiya müharibəsinə ədalətli həll tapmağın mümkün olduğunu, tərəflər arasında danışıqların gücləndirilməsinin vacibliyini düşünür və sülh yolunu aça biləcək yüksək səviyyəli təmaslara vasitəçilik etmək üçün Türkiyənin əlindən gələni etməyə hazır olduğunu bildirib.
Prezident R.T.Ərdoğan həmçinin sülhün təmin olunması ilə birlikdə Türkiyənin Ukraynanın təhlükəsizliyinə dəstək verməyə davam edəcəyini qeyd edib.
İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin açıqlamasında bildirilir ki, R.T.Ərdoğan telefon söhbətində həmçinin Ukraynanın Müstəqillik Gününü təbrik edib.