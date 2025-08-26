TÜRKİYƏ
Türkiyə kəşfiyyatının rəhbəri İbrahim Kalın Benqazidə Haftarla görüşüb
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi TCG Kınalıada gəmisinin yan aldığı Benqazi limanına səfəri çərçivəsində Türkiyə və Liviya hərbi heyətlərinin görüş keçirdiklərini açıqlayıb
İbrahim Kalın / AA
26 avqust 2025 г.

BMT-nin Liviyadakı missiyası qərbdən beş, şərqdə isə Haftar qüvvələrinin beş zabitinin daxil olduğu “5+5” Birgə Hərbi Komissiya vasitəsilə hərbçilərin birləşdirilməsi səylərinə rəhbərlik edib.

Türkiyə Cümhuriyyəti Milli Kəşfiyyat Təşkilatının (MİT) rəhbəri İbrahim Kalın Liviyanın Benqazi limanına türk donanmasına məxsus gəminin yanaşmasından bir gün sonra Xəlifə Haftarla görüşüb.

Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi TCG Kınalıada gəmisinin yan aldığı Benqazi limanına səfəri çərçivəsində avqustun 25-də Türkiyə və Liviya hərbi heyətlərinin görüş keçirdiklərini açıqlayıb.

Türkiyənin “NSosyal” sosial media platformasında paylaşılan məlumata görə, Milli Müdafiə Nazirliyi, general-mayor İlkay Altındağın başçılıq etdiyi Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyətinin Liviya Milli Ordusunun rəis müavini Xəlifə Haftarla görüşdüyünü açıqlayıb.

Görüşlərdə “Tək Liviya, Tək Ordu” hədəfinə doğru potensial birgə səylər müzakirə olunub.

Görüşdə Türkiyənin Liviyadakı səfiri Güven Begeç və Türkiyənin Benqazidəki baş konsulu Serkan Kıramanlıoğlu da iştirak edib.

Haftar TCG Kınalıada gəmisini də baş çəkib

BMT-nin Liviyadakı missiyası qərbdən beş, şərqdən isə Haftar qüvvələrinə aid beş zabitin daxil olduğu “5+5” Birgə Hərbi Komissiya vasitəsilə illərdir ordunun birləşdirilməsi səylərinə rəhbərlik edir.

BMT həmçinin Nümayəndələr Palatası tərəfindən təyin edilən, şərq və cənubun böyük hissəsinə nəzarət edən Benqazidə yerləşən Usama Hammadın rəhbərlik etdiyi administrasiya ilə qərbə nəzarət edən Tripolidəki Dbeibah hökuməti arasında dalana dirənən siyasətə son qoymaq üçün 2022-ci ilin əvvəlində seçkilərin keçirilməsinə yönəlmiş ayrı-ayrı danışıqlara vasitəçilik edir.

Liviyalılar ümid edir ki, uzun müddətdir təxirə salınan seçkilər 2011-ci ildə Müəmmər Qəddafinin devrilməsi ilə başlayan keçid dövrünü başa vurmaqla illərlə davam edən siyasi parçalanma və qarşıdurmaya son qoyacaq.

