Türkiyə avqustun 27-də (bu gün) İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahunun 1915-ci il hadisələrinə dair verdiyi açıqlamaları qınayaraq rədd edib.
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir: “B.Netanyahunun 1915-ci il hadisələri ilə bağlı açıqlaması keçmişdə yaşanmış faciəvi hadisələri siyasi məqsədlər üçün istismar etmək cəhdidir. Fələstin xalqına qarşı törədilən soyqırımda rolu ilə bağlı məhkəmə qarşısında olan B.Netanyahu özü və hökumətinin törətdiyi cinayətləri ört-basdır etməyə çalışır.”
Türkiyə tərəfi bəyan edib ki, bu açıqlama tarixi və hüquqi faktlarla uyğun gəlmir, buna görə də qınanır və rədd edilir.
Qeyd edək ki, rəsmi Ankara uzun illərdir bu hadisələrin “soyqırım” kimi təqdim edilməsinə etiraz edir və baş verənləri hər iki tərəfin itkilər verdiyi bir faciə kimi dəyərləndirir. Ankara rəhbərliyi dəfələrlə Türkiyə və Ermənistan tarixçilərinin, həmçinin beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə birgə komissiyanın yaradılmasını təklif edib ki, bu məsələ ətraflı şəkildə araşdırılsın.
Xatırladaq ki, İsrailin Qəzzaya hücumları nəticəsində 2023-cü ilin oktyabrından bəri təxminən 63 min fələstinli həyatını itirib. Hərbi əməliyyatlar nəticəsində bölgə dağıdılıb, əhali aclıqla üz-üzə qalıb.
Ötən ilin noyabrında Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu və keçmiş müdafiə naziri Yoav Qallant barəsində Qəzzada müharibə cinayətləri və insanlığa qarşı cinayətlərə görə həbs qərarı çıxarıb.