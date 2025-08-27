SİYASƏT
1 dəqiqə oxuma
Türkiyə B.Netanyahunun 1915-ci il hadisələrinə dair açıqlamalarını siyasi manipulyasiya adlandırdı
Rəsmi Ankara bəyan edib ki, İsrail Baş nazirinin açıqlamaları tarixi və hüquqi faktlarla ziddiyyət təşkil edir
Türkiyə B.Netanyahunun 1915-ci il hadisələrinə dair açıqlamalarını siyasi manipulyasiya adlandırdı
Türkiyə XİN / AA
27 avqust 2025 г.

Türkiyə avqustun 27-də (bu gün) İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahunun 1915-ci il hadisələrinə dair verdiyi açıqlamaları qınayaraq rədd edib.

Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir: “B.Netanyahunun 1915-ci il hadisələri ilə bağlı açıqlaması keçmişdə yaşanmış faciəvi hadisələri siyasi məqsədlər üçün istismar etmək cəhdidir. Fələstin xalqına qarşı törədilən soyqırımda rolu ilə bağlı məhkəmə qarşısında olan B.Netanyahu özü və hökumətinin törətdiyi cinayətləri ört-basdır etməyə çalışır.”

Türkiyə tərəfi bəyan edib ki, bu açıqlama tarixi və hüquqi faktlarla uyğun gəlmir, buna görə də qınanır və rədd edilir.

Tövsiyə edilən

Qeyd edək ki, rəsmi Ankara uzun illərdir bu hadisələrin “soyqırım” kimi təqdim edilməsinə etiraz edir və baş verənləri hər iki tərəfin itkilər verdiyi bir faciə kimi dəyərləndirir. Ankara rəhbərliyi dəfələrlə Türkiyə və Ermənistan tarixçilərinin, həmçinin beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə birgə komissiyanın yaradılmasını təklif edib ki, bu məsələ ətraflı şəkildə araşdırılsın.

Xatırladaq ki, İsrailin Qəzzaya hücumları nəticəsində 2023-cü ilin oktyabrından bəri təxminən 63 min fələstinli həyatını itirib. Hərbi əməliyyatlar nəticəsində bölgə dağıdılıb, əhali aclıqla üz-üzə qalıb.

Ötən ilin noyabrında Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu və keçmiş müdafiə naziri Yoav Qallant barəsində Qəzzada müharibə cinayətləri və insanlığa qarşı cinayətlərə görə həbs qərarı çıxarıb.

MƏNBƏ:TRT
Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us