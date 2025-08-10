Türkiyə və Avropa ölkələrində yüz minlərlə nümayişçi Qəzzada mühasirədə olan fələstinlilərlə həmrəylik nümayiş etdirmək üçün mitinqlər və yürüşlər keçirərək İsrailin bu ərazidə törətdiyi qırğınlara son qoyulmasını tələb ediblər.
İstanbulun Bəyazıt Meydanında on minlərlə Fələstin tərəfdarı nümayişçi toplaşaraq İsrailin Qəzzada davam edən soyqırımı və məcburi aclıq siyasətinə qarşı etirazlarını bildiriblər.
Həm qeyri-hökumət təşkilatlarının, həm də çoxsaylı ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirak etdiyi nümayiş tarixi Ayasofya Məscidinə doğru yürüşlə davam edib.
Böyük Britaniyada isə avqustun 9-da Londonda minlərlə insan İsrailin hücumlarına etiraz etmək və dərhal atəşkəs tələb etmək üçün 30-cu Milli Fələstin Yürüşü çərçivəsində küçələrə çıxıb.
Yüz minlərlə insan "Qəzzanı aclıqdan xilas edin" şüarı ilə Russell meydanından Baş Nazirlik Ofisinə doğru yürüş edib.
Fələstinlə Həmrəylik Kampaniyası (PSC) ölkə üzrə Fələstin tərəfdarı mitinqlərin təşkilatçılarından biri olaraq, nümayişdən əvvəl “X” platformasında İsrailin Qəzzada fələstinliləri aclıqdan öldürdüyünü yazıb. Paylaşımda "Hökumətimiz İsrailin soyqırımını dayandırmaq üçün tədbir görməlidir", deyilib.
Fələstin bayraqları daşıyan izdiham Britaniya hökumətini "soyqırımda iştirak etməkdə" ittiham edən şüarlar səsləndirib.
İsveç, Niderland
İsveç və Niderlandda da yüzlərlə insan İsrailin Qəzzanı işğal etmək planlarına qarşı etiraz edib.
Stokholmda nümayişçilər Odenplan bölgəsində toplaşaraq İsrailin hücumlarını və ABŞ-ın İsrailə dəstəyini pisləyən müxtəlif plakatlar qaldırıblar. Daha sonra nümayişçilər Xarici İşlər Nazirliyinə doğru yürüş ediblər.
İsrailin müharibə kabineti cümə günü erkən saatlarda Baş nazir Benyamin Netanyahu tərəfindən təklif olunan və geniş şəkildə etiraz edilən işğal planlarını təsdiqləyib. Amsterdamda da bu plana və Qərbin İsrailə dəstəyinə qarşı nümayişlər keçirilib. Nümayişçilər Qəzzaya dərhal və məhdudiyyətsiz humanitar yardımın çatdırılmasını tələb ediblər.
İspaniya və İsveçrədə də Fələstin tərəfdarı mitinqlər keçirilib. Madriddə nümayişçilər İsrailin hücumlarına və Qəzzadakı aclığa etiraz edərək "Soyqırıma son" şüarları səsləndiriblər. Bəzi nümayişçilər mühasirədə olan Fələstin bölgəsindəki aclığı pisləmək üçün əllərində qazanlarla etirazlarını bildiriblər.
Cenevrədə Jardin Anglais meydanında minlərlə insan İsrailin blokadası nəticəsində Qəzzada baş verən aclıq və ölüm hallarına etiraz edib. Nümayiş zamanı izdiham oturaq aksiya keçirərək ingilis, fransız və ərəb dillərində İsrailin hücumlarına qarşı şüarlar səsləndirib. Fələstin bayraqları daşıyan nümayişçilər aclığa diqqət çəkmək üçün qazanlara vurublar. İzdiham həmçinin İsrailin fələstinlilərə qarşı təzyiqlərinə beynəlxalq dəstəyin dayandırılmasını tələb edib.
İsrailin Qəzzadakı soyqırımı nəticəsində 2023-cü ildən bəri 61,300-dən çox fələstinli, əsasən qadınlar və uşaqlar, həyatını itirib. Fələstinin rəsmi WAFA xəbər agentliyinə görə, təxminən 11,000 fələstinlinin dağıdılmış evlərin dağıntıları altında qaldığı ehtimal edilir. Lakin mütəxəssislər bildirirlər ki, əsl ölüm sayı Qəzza rəsmilərinin bildirdiyindən xeyli çoxdur və təxminən 200,000-ə çata bilər.
Soyqırım müddətində İsrail mühasirədə olan ərazinin böyük hissəsini xarabalığa çevirib və əhalinin demək olar ki, hamısını məcburi köçkün vəziyyətinə salıb. Ötən ilin noyabr ayında Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Netanyahu və onun keçmiş müdafiə naziri Yoav Qallant haqqında Qəzzada müharibə cinayətləri və insanlığa qarşı cinayətlərə görə həbs qərarı çıxarıb. İsrail həmçinin Qəzzaya qarşı müharibəsinə görə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində soyqırım işi ilə qarşı-qarşıyadır.